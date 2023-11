Osimhen di ritorno dalla Nigeria: atterrerà a Capodichino tra pochi giorni (CorSport)

“Osimhen sta per rientrare dalla Nigeria, è annunciato l’atterraggio a Capodichino con approssimazione per questi giorni”

Il Corriere dello Sport riporta notizie diversa rispetto alla maggioranza dei quotidiani sul ritorno di Osimhen. Secondo quanto scrive il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni, l’attaccante nigeriano potrebbe tornare molto presto.

Victor è ormai lontano da Napoli da qualche settimana. Dopo l’infortunio rimediato con la sua nazionale, ha sostenuto un paio di sedute di recupero a Castel Volturno e poi ha chiesto un permesso a De Laurentiis. Il presidente del Napoli glielo ha accordato.

Così Osimhen ha preso un aereo ed tornato in Nigeria. Da lì poche, quasi nessuna notizia. Solo un’intervista concessa a TvPlay durante la live Twitch condotta tra gli altri da Balotelli e Viviano.

Poi il Pallone d’Oro, la cerimonia a Parigi e l’ottavo posto nella classifica dei migliori calciatori del 2023.

Le congetture si sono moltiplicate, l’inquietudine per l’attaccante che non ritorna cresce. Perché Osimhen non ritorna a Napoli? Perché non si fa sentire e perché non ha ancora rinnovato? A queste domande manca una risposta vera e convincete. Ciò che però riferisce il Corriere delle Sera è che il ritorno dell’attaccante è imminente:

“Ora che Osimhen sta per rientrare dalla Nigeria – è annunciato l’atterraggio a Capodichino con approssimazione per questi giorni – e che Kvara ha smesso di mandare in giro suo «fratello gemello», Garcia ritrova le proprie stelle polari“.

Questa mattina Gazzetta dello Sport scriveva:

Victor ha ottenuto dal club un permesso per andare in Nigeria e risolvere alcuni problemi personali. Ne ha parlato a quattr’occhi col presidente Aurelio De Laurentiis che gli ha consentito di partire martedì scorso per raggiungere la terra natale. Al momento non è ancora chiaro quando il giocatore rientrerà in sede. Di sicuro lo staff medico del Napoli gli ha lasciato un programma di cure fisioterapiche per cercare di accelerare il recupero dopo lo stiramento al bicipite femorale della gamba destra procuratosi in un’amichevole con la nazionale.

