Napoli, Tudor ha chiesto un contratto fino al 2025 (Schira)

Il nome di Igor Tudor sembra delinearsi sempre più chiaramente all’orizzonte. Dopo la pessima figura rimediata al Maradona contro l’Empoli, De Laurentiis ha deciso di non voler più continuare il rapporto professionale con Garcia e ha già avviato la ricerca di un sostituto.

Fra i nomi dei possibili sostituti ci sono quelli di Mazzarri e di Tudor. Proprio l’ex Marsiglia pare essere la trattativa più concreta. Secondo Aldredo Pedullà, De Laurentiis ha già chiamato il croato, avviando di fatto i contatti per una nuova trattativa.

Lo conferma anche il giornalista Nicolò Schira che su Twitter (X) scrive:

“Igor Tudor chiede un contratto fino al 2025 per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Contatti riaperti dopo i primi contatti del mese scorso”.

Igor #Tudor asks a contract until 2025 to become the new coach of #Napoli. Re-opened talks after the first contracts of the last month. #transfers https://t.co/MJhqPmyywd

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 12, 2023