A gennaio Lucas Tousart potrebbe sostituire Zielinski (Gazzetta)

Il calciatore piace a Garcia che lo aveva chiesto già in estate quando si era pensato ad un possibile scambio con Demme.

Il Napoli è alle prese con dei problemi contingenti di risultati e qualità del gioco, ma intanto in vista del mercato di gennaio potrebbe intervenire per quanto riguarda il centrocampo. È chiaro che, come sempre accade nel club di De Laurentiis prima di fare qualsiasi azione in entrata occorre vendere o comunque bilanciare il monte ingaggi tanto importante per il presidente. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega quali potrebbero essere i nomi in uscita

“In generale eventuali acquisti sono legati alle uscite e qualcosa potrebbe cambiare nel reparto dei centrocampisti. Demme da tempo è sulla lista dei partenti, Gaetano potrebbe sfruttare la seconda parte di stagione per giocare con maggiore continuità altrove. La cessione in prestito è più di una suggestione, Meluso e Micheli aspettano sondaggi per il giocatore in Serie A”.

Il club azzurro intanto valuta tre nomi.

“Nel caso in cui dovesse verificarsi un trasferimento, sono due i profili vagliati al momento. Lucas Tousart era una delle richieste di Garcia e per questo motivo l’eventuale approccio col calciatore dell’Union Berlino sarebbe verosimile solo se il tecnico fosse confermato fino al termine del campionato. L’altra pista conduce ad Albert Gronbaek, classe 2001 del Bodo Glimt”.

Già l’estate scorsa si era parlato dell’interesse del Napoli per Tousart che era all’Hertha Berlino e di un possibile scambio con Demme, a cui il Napoli affiancherà una piccola differenza economica.

“È ripresa la trattativa fra Hertha Berlino e Diego Demme, col mediano che appare abbastanza vicino all’accordo. Il Napoli chiede solo qualche milione per il cartellino, ma anche se non sarà uno scambio vero e proprio vuol prelevare proprio dal club della capitale di Germania il centrocampista francese Lucas Tousart, classe 1997, che Rudi Garcia conosce molto bene per aver avuto a Lione. Ha una fisicità notevole che gli consente di giocare centrale davanti alla difesa, ma al tempo stesso di avere un passo da poter ricoprire senza grandi problemi anche il ruolo di mezzala”.

Tousart sarebbe un rinforzo importante in attesa di capire il futuro di Zielinski e l’esito dell’eventuale trattativa per Samardzic, considerato l’erede naturale del centrocampista polacco tentato dall’Arabia Saudita.

