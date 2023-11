Napoli, Gaetano sarà ceduto in prestito a gennaio (Tmw)

Il centrocampista non gioca mai. Empoli e Hellas Verona si erano fatte avanti quest’estate; ora lo segue il Lecce.

Gianluca Gaetano vuole trovare più continuità in Serie A e per farlo sarà costretto ad andare in prestito in un altro club, poiché il Napoli non gli garantisce sufficienti presenze. Tuttomercatoweb scrive:

“Dopo le tante richieste di quest’estate, quando l’Empoli e l’Hellas Verona avevano provato ad acquistarlo – ricevendo un secco no da parte di Garcia che voleva tenerlo con sé, in inverno il centrocampista offensivo chiederà di essere prestato per giocare con più continuità. Le continue esclusioni non solo dall’undici titolare, ma anche dai subentranti, non aiutano Gaetano a sviluppare il proprio potenziale. Classe 2000, il prossimo anno ne compirà 24, non ha più intenzione di accettare l’etichetta dell’eterna promessa, ma vuole giocarsi le carte in un club di Serie A. La formula sarà appunto quella del prestito, anche perché per ora è stato impiegato solamente per ventisei minuti, tra l’altro segnando una rete contro il Lecce, club che lo segue”.

LE DICHIARAZIONI PRECEDENTI DEL CENTROCAMPISTA:

«Vorrei fare gol più di ogni cosa e un po’ di continuità. L’anno scorso era più difficile perché era un’annata in cui c’erano marziani come anche quest’anno però si accumula esperienza e quest’anno spero di trovare più spazio. Rigori? Il mister ci dà i tre nomi alla lavagna poi in campo sono scelte, chi se la sente e chi non se la sente, ma il rigore possono sbagliarli tutti».

