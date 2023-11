Napoli, i nomi forti per il dopo Garcia sono Mazzarri e Tudor (Di Marzio)

L’ex Mazzarri conosce l’ambiente, e ciò potrebbe giocare a suo favore. Tudor potrebbe essere utile per un “pronto intervento”

Dei nomi della lista del presidente di De Laurentiis ne restano due, forse tre se si inserisce anche la suggestione Cannavaro. Si tratta di Mazzarri e di Tudor. I due sono i papabili sostituti di Garcia. Ormai si tratta di ore, a meno di clamorosi ribaltoni. Garcia ha le valigie pronte, De Laurentiis non lo ha nemmeno incrociato a fine Napoli-Empoli. Il presidente era talmente infuriato per la sconfitta dopo il gol di Kovalenko.

Nemmeno un suo intervento a fine primo tempo, di fatto bypassando in toto il ruolo dell’allenatore, ha prodotto i risultati sperati. Un moto d’orgoglio, una scintilla, un qualcosa che, in fin dei conti, rimandasse l’esonero. Non è andata come De Laurentiis sperava e adesso il presidente si ritrova a dover scegliere il sostituto con un mese di ritardo.

La stessa situazione si era delineata circa un mese fa, dopo la sconfitta, sempre in casa, contro la Fiorentina di Italiano. In quell’occasione il presidente azzurro non ha voluto prendere decisione avventate dando a Garcia un’altra chance. Ma, dopo oggi, si può dire che la chance Garcia l’ha ampiamente sprecata.

Secondo Gianluca Di Marzio, la rosa di nomi si riduce quindi a Tudor e Mazzari. Uno di loro due potrebbe diventare il nuovo allenatore del Napoli:

“Al momento non è stata ancora annunciata ufficialmente alcuna decisione, ma l’esonero di Garcia sembra ormai scontato. Nella giornata di domani, lunedì 13 novembre, si svolgerà un summit alla presenza di tutti per sancire definitivamente questa scelta. Un candidato forte potrebbe essere Walter Mazzarri, per il quale si tratterebbe di un ritorno: l’ex Cagliari, Inter e Reggina (fra le altre) conosce benissimo l’ambiente, e questo potrebbe giocare a suo favore.

Un altro profilo libero che potrebbe essere d’aiuto per un “pronto intervento” è quello di Igor Tudor, reduce dall’esperienza dello scorso anno all’Olympique Marsiglia. Ciò che resta evidente è che una volta di più la decisione spetterà al presidente De Laurentiis e solo a lui. Garcia verrà quasi certamente esonerato, e i due nomi più forti sono quelli di Mazzarri e Tudor“.

