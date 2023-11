Mazzarri partirà col rilanciare Rrahmani, Lobotka, Kvaratskhelia e Lindstrom (Corsport)

Lindstrom, venticinque milioni di euro adagiati in panchina, 158′ in campiona- to, 12′ in Champions, trequartista per vocazione ritrovatosi, come anche nell’Eintracht, sulla corsia (in una squadra che difendeva a tre, ma guarda un po’), l’enigma irrisolto del ciclo-Garcia, naufragato nei dubbi, nelle incertezze, nelle scelte.