Mazzarri, i giocatori si sono stupiti del ritmo alto dell’allenamento (Corsera)

Ha applicato subito il copione Spalletti. Da oggi il nuovo allenatore comincia i colloqui individuali con i calciatori

Mazzarri da oggi comincia i colloqui individuali con i calciatori. Lo scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava.

Intensità e cattiveria, Mazzarri in campo le ha volute vedere subito. Mettendo in scena, così come aveva in mente, il copione Spalletti. Ha insistito sulla linea difensiva, i giocatori presenti (una decina, al netto dei Nazionali) hanno assecondato il ritmo alto della seduta di allenamento, si sono finanche stupiti: tanto parlare in campo, presenza fisica e mentale del nuovo allenatore, il passato recente che in qualche modo torna a fare capolino.

«Eh, sono stanco. Non dormo da giorni». Si svela così immediatamente nella sua genuinità.

Walter Mazzarri comincia subito con la voce grossa, a chiarire movimenti con e senza palla. Non fa discorsi, anticipa che li farà quando la squadra sarà al completo. Ma intanto da oggi comincia con i colloqui individuali.

È RIMASTO FINO A TARDI A CASTEL VOLTURNO, C’È TANTO DA LAVORARE

Mazzarri, il primo allenamento sul pressing alto per la riconquista del pallone. Lo racconta la Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita.

Mazzarri sul campo ha voluto subito sottolineare alcune scelte filosofiche fondamentali. Come, per esempio, l’aggressione alta per la riconquista rapida del pallone. E ha cominciato le esercitazioni in questo senso. Dimostrando che non sono solo parole, le intenzioni di migliorare le sue conoscenze e proporre un calcio sempre più moderno e giocato a gran ritmo e puntando alla porta avversaria. Certo, dovrà aspettare almeno una settimana per vedere al completo la sua squadra, al ritorno delle nazionali. Ma un segnale bisognava darlo e Walter ha voluto darlo forte e chiaro. Verso l’imbrunire il gruppo che si è allenato ha lasciato l’impianto e anche il presidente che ha parlato un po’ con tutti, ma senza organizzare riunioni. Mazzarri con i suoi collaboratori invece si è fermato fino a tardi perché c’è tanto da lavorare per riportare ai livelli che ha dimostrato di valere questo Napoli.

