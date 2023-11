Mazzarri ha vinto 73 su 145 partite da allenatore del Napoli (Opta Paolo)

La statistica di Opta Paolo: “solo William Garbutt (92), Maurizio Sarri (79) e Eraldo Monzeglio (77) hanno ottenuto più successi”

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli. Si tratta di un ritorno clamoroso, il tecnico toscano aveva già allenato il club di De Laurentiis tra il 2009 e il 2013. L’esperienza di Mazzarri al Napoli è ricordata tutto sommato in modo positivo. Il tecnico toscano è ricordato come l’allenatore che ha riporta il Napoli nelle coppe europee, prima in Europa League e poi in Champions.

Nel 2013 la separazione dal Napoli, De Laurentiis sceglierà poi un allenatore dal profilo internazionale, Rafa Benitez, iniziando un percorso che ha portato l’anno scorso alla vincita dello scudetto dopo 33 anni dall’ultima volta con in panchina Luciano Spalletti.

Mazzarri per il suo ritorno ha dato ampie garanzie tecniche al presidente De Laurentiis, confermando di continuare ad utilizzare il 4-3-3 nella sua nuova esperienza azzurra.

73 – Walter #Mazzarri ha vinto 73 partite da allenatore del Napoli in Serie A, solo William Garbutt (92), Maurizio Sarri (79) e Eraldo Monzeglio (77) hanno ottenuto più successi alla guida dei partenopei nel massimo campionato. Ritorno. pic.twitter.com/dq8bs6x23X — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 14, 2023

Mazzarri nella sua esperienza al Napoli ha vinto 73 partite su un totale di 145, meglio di lui solo Garbutt, Sarri e Monzeglio. Paolo Condò, ospite a Sky Sport, ha commentato così la scelta del sostituto di Garcia da parte di De Laurentiis:

«È stata una scelta inattesa, non pensavo che potesse andare da Mazzarri, nelle prossime ore emergeranno i dettagli di questa scelta. De Laurentiis è stato molto felice con Mazzarri, furono anni di espansione. De Laurentiis ha sottovalutato i divorzi da Giuntoli e Spalletti, perché lui ha dovuto cambiare allenatore e ha dovuto decidere senza il conforto di una persona ben dentro questo mondo che potesse fargli presente i pregi e i difetti di Garcia. Ha dovuto fare tutto da solo. Però il primo shock è andato decisamente male. Questa chiamata di Mazzarri è per rimettersi accanto un tecnico e una persona nella quale ha fiducia e che sa gestire anche certi sbalzi di umore».

