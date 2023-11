Mazzarri: «Con De Laurentiis ho un rapporto di amicizia, ci diamo del tu»

In conferenza: «Quando sono andato via dal Napoli, c’è stato un equivoco per un paio di anni, poi ci siamo risentiti»

È arrivato con un attimo di ritardo Walter Mazzarri alla sua prima conferenza con il Napoli. Un ritorno, come lui stesso ha spiegato in apertura di conferenza, che gli ha regalato grandissimo entusiasmo. Il tecnico toscano è arrivato prima della sosta per sostituire Rudi Garcia che non aveva soddisfatto le aspettative del presidente De Laurentiis e dei tifosi

Scherza subito Mazzarri spiegando «devo stare attento a come parlo, sono famoso per i lamenti e quindi ora c’è un altro Mazzarri. Sto bene, ho dormito 12 ore al giorno, non sono stanco»

Parlando del suo ritorno

«La cosa più facile da dire è che dopo 23 anni nel calcio, pur non avendo vinti Scudetto ma quella Coppa Italia dopo oltre 20 anni senza vincere e ricordo cosa accadde dopo quella vittoria con la Juventus… ma probabilmente una squadra che non è abituata a vincere Scudetti era quasi fisiologico pagare qualcosa, i ragazzi stessi inconsciamente mollano alcuni particolari e rincorse agli avversari. Io ho studiato tanto, mi aggiorno sempre, c’è stato un cambiamento negli ultimi 3-4-5 anni e sarebbe stato più difficile per chiunque quest’anno. Con la mia esperienza provo a far capire i pericoli, che tutti ci attendono ancora con più attenzione e non bisogna sottovalutare niente per vincere di nuovo le partite, questo è il mio compito»

Cosa ti ha chiesto De Laurentiis?

«Io ho un rapporto con lui da quando sono andato via, c’è stato un equivoco per un paio di anni, poi ci siamo risentiti e c’è stato un rapporto così bello, in amicizia, ci diamo del tu, al di là del mio ritorno da allenatore. Il rapporto è importante, chiedetelo a lui e sarà il primo a dirlo. L’altro giorno mi ha mostrato delle immagini del suo nuovo film che nessuno aveva visto e io mi sono commosso. Questa è casa mia»

