Mazzarri: «Ci sono alcune cose da correggere, cose minime. Sul 2-2 ho visto il Real in difficoltà»

A Sky: «Abbiamo ritrovato lo spirito. Eravamo abbastanza corti, qualcosa si è visto, considerato anche il valore dell’avversario»

Mazzarri a Sky dopo la sconfitta del Napoli contro il Real Madrid per 4-2.

Cosa vi siete detti con Ancelotti?

«Carlo è un amico, quando perdo poi ho già nella testa altro».

Cosa c’è da correggere

«Abbiamo fatto un ottima gara, sul 2-2 potevamo fare anche gol se facevamo meglio le ripartenze e non stavamo rischiando più niente, avevo visto il Real in difficoltà. Poi abbiamo preso il gol e abbiamo rischiato il tutto per tutto perdere -32- o 4-2 non cambia molto. Ho visto che c’è da correggere alcune cose, cose minime, perché da un punto di vista globale abbiamo fatto una buona partita».

Condizione della squadra:

«Eravamo stanchi perché i ragazzi giocano tante partite. Non voglio entrare nel merito, io devo guardare da quando sono arrivato io in avanti, non mi permetterò di guardare il lavoro fatto prima».

La squadra ha ritrovato spirito. Il parere di Mazzarri

«Abbiamo ritrovato lo spirito, è vero. Siamo riuscito ad accorciare le ripartenze, eravamo abbastanza corti. Qualcosa si è visto, considerato anche il valore dell’avversario».

Cosa c’è di diverso rispetto all’ultima volta di Mazzarri volta in Champions:

«Quando si gioca a questi livelli, sono sempre partite importante, ora c’è il recupero immediato. Ora ci sono concetti moderni, si tende ad aggredire e a stare alti. A questi livelli conta tanto la qualita, oggi se concedi tre ripartenze, poi il calcio rimane sempre la stessa cosa. Se lasci spazio ai campioni e li fai tirare poi si subisce il gol».

Prima di Mazzarri anche Simeone ai microfoni di Sky

Le parole di Simeone:

«Una buona partita per alcuni momenti nel primo tempo. Ci sono stati tratti in cui ci siamo difesi bassi e bene, momenti in cui abbiamo preso ripartenze pericolose. Poi diventa difficile tenerli lontani. Non so se abbiamo fatto una bella partita, una buon partita fino alla fine, sì. Quando fanno il 3-2 non è facile con questa squadra che crea tanto».

