La Uefa diventa co-organizzatrice del Pallone d’oro dal 2024

Il presidente Ceferin: « La nostra partnership sarà naturale e di rilievo, per una sinergia che si preannuncia a dir poco eccezionale»

La Uefa e il Groupe Amaury annunciano la partnership per l’organizzazione del Pallone d’oro, a partire dal 2024.

Insieme, il loro obiettivo è quello di aumentare la caratura e la portata internazionale dei premi promuovendo unità e collaborazione nel mondo calcistico. In base all’accordo il Groupe Amaury rimarrà il proprietario del marchio Pallone d’Oro e supervisionerà come ha sempre fatto il sistema di voto. La Uefa darà il suo contributo con le sue competenze calcistiche, commercializzerà i diritti commerciali mondiali e si occuperà dell’organizzazione della premiazione.

Ci saranno due nuovi premi da assegnare: quelli di allenatore dell’anno per il calcio maschile e femminile, come riconoscenza del contributo apportato dai tecnici alle loro squadre. Gli altri trofei restano gli stessi: Pallone d’oro Maschile, Pallone d’oro femminile, Trofeo Kopa, Trofeo Yashin, Trofeo Gerd Muller, Trofeo Club della Stagione Maschile, Trofeo Club della Stagione Femminile e Premio Sócrates.

Queste le dichiarazioni di Aleksander Čeferin, Presidente Uefa:

«Da quasi 70 anni, il Pallone d’Oro è il premio individuale più prestigioso nel mondo del calcio e testimonia la straordinaria abilità, la dedizione e l’impatto dei grandi campioni, che lasciano un segno duraturo nella storia di questo sport. Le competizioni Uefa per club e per nazionali, come la Uefa Champions League e Uefa Euro, sono considerate i palcoscenici più importanti a livello mondiale per i giocatori d’élite e spesso sono decisivi per candidarli ai maggiori riconoscimenti e a un posto nell’olimpo del calcio. La Uefa e il Pallone d’Oro sono sinonimi di eccellenza sportiva; la nostra partnership sarà naturale e di rilievo, per una sinergia che si preannuncia a dir poco eccezionale».

Jean-Étienne Amaury, ceo del Groupe Amaury:

«Il Pallone d’Oro è un premio da sogno per i più grandi giocatori del mondo. Vogliamo che la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro sia l’evento globale che mette in risalto il talento dei calciatori di alto livello per le loro prestazioni individuali e collettive, in modo da ispirare i giovani e unire la passione e l’entusiasmo dei tifosi di tutto il mondo».

