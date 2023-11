Il ritorno di Mazzarri è un kolossal (Corsera)

“Kvara e Elmas, un gol per tempo, gli regalano il debutto dei sogni e a fine partita va ad abbracciarli: questo è già il suo gruppo”

Il Napoli di Mazzarri vince a Bergamo battendo l’Atalanta. Questa è di per Sè una notizia, una gran bella notizia per il Napoli che, dopo il periodo buio con Garcia, voleva a tutti i costi uscire a rivedere la luce. Nel raccontare la vittoria di ieri il Corriere della Sera titola “Il ritorno di Mazzarri è un kolossal”, proprio perché una risposta così immediata, forse, non ce la si aspettava.

“Cambia l’allenatore e cambia anche il volto del Napoli. Mazzarri vince al debutto contro l’Atalanta (un punto nelle ultime tre gare per Gasperini), e lo fa come piace a lui: in maniera semplice, applicata, senza inutili fronzoli. Tre punti a Bergamo modificano la prospettiva della squadra, restituiscono sicurezze dimenticate, e Walter ha la sensazione netta che il suo mandato bis è un bellissimo film appena iniziato. Il primo ciak è andato, come forse neanche lui si aspettava. Poco tempo a disposizione, nazionali rientrati da qualche giorno. «Sono stati una spugna — dice — hanno memorizzato tutto quello che ci siamo detti»”

Quello che il Napoli ritrova sicuramente con Mazzarri è un’anima e lo testimonia l’abbraccio finale con Kvara

“Kvara e Elmas, un gol per tempo, gli regalano il debutto dei sogni e a fine partita va ad abbracciarli: questo è già il suo gruppo”

Proprio questo ha sottolineato a fine gara il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo che ha parlato di tanti sorrisi a fine gara

«Sicuramente è stata una vittoria importante, sappiamo che a Bergamo e difficile vincere e giocare bene. È stata combattuta sul piano fisico, però abbiamo fatto un gran primo tempo, poi sono venuti loro e vincerla è importante per il percorso»

C’è ambiente più sereno con Mazzarri?

«Sappiamo che il mister conosce l’ambiente e ha toccato le corde giuste in questi giorni. È molto esperto e ha cercato di dare un po’ di serenità perché la classifica non ci piace e l’ambiente non era serenissimo»

