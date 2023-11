Grazie alle bodycam possiamo vedere male gente che corre piano sulla striscia laterale (Telegraph)

Il Telegraph sfotte le “novità rivoluzionarie” di Tnt in premier: la telecamera sui giocatori che fanno riscaldamento

La notizia era una di quelle curiosità che tanto piacciono ai siti di news quando c’è poca ciccia in giro: hanno piazzato le bodycam addosso ai giocatori durante un allenamento del Tottenham per far provare al telespettatore l’ebbrezza del “pov”, delle immagini in soggettiva. La nuova frontiera immersiva nel pallone, dicono. Il Telegraph oggi ci dedica un editoriale. Jim White scrive, in buona sostanza, che è una cosa ridicola.

“Notevole, innovativo, rivoluzionario”, la chiamano “industria dell’intrattenimento”, mentre – scrive – guardiamo le riprese di Johnson che fa cose straordinarie, innovative e rivoluzionarie come fare jogging sula linea laterale. “E questo offre a una nuova generazione di fan un’idea del riscaldamento”, dicono ancora.

Il Telegraph scrive che si tratta di “un filmato del tutto inutile di un calciatore che corre a metà velocità in linea retta”. “Davvero rivoluzionario. E speriamo che altre emittenti prendano nota. Così, quando la Bbc trasmetterà la prossima volta Glastonbury, ci verrà data una visione profonda e significativa di Bruce Springsteen che accorda la sua chitarra prima della sua esibizione. O su Gardeners World, con Monty Don che affila le sue cesoie. O poco prima di portarci notizie da Gaza, Jeremy Bowen controlla che il suo microfono funzioni”.

Il Telegraph scrive che l’avvento di Tnt, cui si devono queste novità rivoluzionarie, ha prodotto una unica vera grande rivoluzione: Des Kelly che non intervista più giocatori e allenatori. “Kelly era una rarità tra gli intervistatori post-partita per la sua capacità di porre una domanda che non iniziasse con la parola come. Inoltre non era il tipo che accettava un no come risposta. Ciò che sarebbe stato un’intuizione davvero affascinante da parte di Tnt sarebbe stato quello di attaccare una bodycam a uno dei partecipanti alla riunione di produzione che ha deciso che Kelly era superfluo”.

