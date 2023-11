Gentile (Sky): «Se ci fosse ancora Spalletti, il Napoli non sarebbe tanto sopra rispetto a quello attuale»

Su Tudor: «Non so se cambieranno molto le cose. Quando una stagione comincia col piede sbagliato, ne rimani condizionato tutto l’anno»

Riccardo Gentile ha fatto un intervento a Sky Sport parlando della situazione del Napoli:

«Io continuo a pensare che per tutti sarebbe stato difficile confermarsi a quei livelli, quello che ha fatto il Napoli l’anno scorso è stato incredibile. Il Napoli ha comunque perso il suo pilastro difensivo Kim, adesso gioca senza Osimhen. È in zona champions. Non sarà andata benissimo, ma nemmeno un disastro. Se la proprietà dice che ha sbagliato, giusto cambiare».

In studio si è chiesto se Tudor sia l’uomo giusto per il Napoli. Gentile ha risposto così:

«È un bravo allenatore, lo ha dimostrato nelle sue ultime esperienze, come il Verona. Tudor gioca a tre. Ha sempre sposato quel gioco, il Napoli non gioca così dai tempi di Mazzarri. Sono curioso di vedere che impronta darebbe alla squadra, che ha sempre giocato a quattro. È vero che il Napoli di centrali ne ha, ma sarebbe uno spreco mettere giocatori avanti al campo dietro. In una situazione già delineata devi essere tu bravo ad adattarti alla squadra. È una scelta interessante. Ha grandi idee e le sue squadre hanno giocato un buon calcio. Non so se cambierà molto, quando una stagione comincia col piede sbagliato probabilmente ne rimani condizionato per tutto l’anno»

Sulla lotta scudetto:

«L’inter ha una missione: provare a vincere seriamente lo scudetto, quello vinto da Conte è uno negli ultimi tredici anni. Con Inzaghi hanno lottato poco solo il primo anno. È una squadra che per tutti è la più forte, secondo me lo è al centro campo. Il Napoli se chiude la stagione entrando in Champions avrà fatto il suo. Io ricordo che l’anno scorso il Napoli non era dato nemmeno tra le prime 4, Spalletti ha fatto un lavoro eccezionale. Anche i giocatori lo sono stati, tutti hanno contribuito. Anche la società. Siamo tutti d’accordo che si è fatto molto di più (rispetto alle aspettative) Sono andati oltre le capacità. Se fosse rimasto Spalletti avrebbe avuto vita più facile, ma avrebbe avuto comunque difficoltà a confermare la magia. Secondo me il Napoli (se ci fosse ancora Spalletti) non sarebbe tanto sopra a quello attuale»

