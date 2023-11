Frustalupi torna a Napoli (con Mazzarri) dopo la retrocessione in Serie B con la Primavera

Ha guidato due gli anni gli azzurrini e l’ultima stagione è andata particolarmente male. Ora il ritorno nel consueto ruolo di vice Mazzarri

È durata poco la separazione professionale tra Nicolò Frustalupi e Napoli. Quasi sei mesi. Frustalupi è stato per due stagioni l’allenatore del Napoli Primavera. Il primo anno arrivò la salvezza in extremis, grazie anche ai gol di Ambrosino bomber poi partito per il suo tour tra le squadre di Serie B (tour che al momento è stato un flop, adesso è a Catanzaro); il secondo anno, invece, il Napoli Primavera è retrocesso. Sei mesi dopo la retrocessione, Frustalupi torna a Napoli ma per un ruolo che ha già ricoperto tredici anni fa (e anche negli anni successivi): il secondo di Walter Mazzarri tornato sulla panchina della prima squadra, richiamato da Aurelio De Laurentiis.

Speriamo che stavolta vada meglio sia per Nicolò ma soprattutto per il Napoli.

Ecco cosa disse subito dopo la retrocessione:

«C’è un un grande dispiacere. La squadra, come minimo, meritava di fare i play-out. Avremmo meritato di avere 4-5 punti in più. Mi dispiace soprattutto per i ragazzi, perché hanno dato sempre tutto: sia in allenamento che in partita. Hanno fatto al massimo delle possibilità, anche io ho dato tutto me stesso. A volte ci vuole un pizzico di fortuna o un pizzico di precisione in più. La partita di oggi e quella di Empoli sono lo specchio di questa stagione. Anche contro l’Inter, che è la squadra più forte del campionato, abbiamo creato, ma poi abbiamo subito gol alla prima occasione. L’attaccante nerazzurro è stato bravo a mettere la palla dove il portiere non poteva arrivare. Abbiamo giocato bene quest’oggi. È stata una stagione molto sfortunata. Pubblico? Gli Ultras vanno solo ringraziati, i ragazzi hanno dato comunque tutto. Sono orgoglioso di loro. Questo è un campionato molto difficile, dove le squadre si sono attrezzate in una certa maniera».

