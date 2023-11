Fabrizio Romano: “Mazzarri allenerà il Napoli, oggi la firma. Tudor ha rifiutato gli otto mesi di contratto”

L’esperto di calciomercato spiega come mai si è arrivati al clamoroso ritorno di Walterone: oggi la firma e l’annuncio

Fabrizio Romano rompe gli indugi: sarà Mazzarri il prossimo allenatore del Napoli. Oggi la chiusura e l’annuncio.

Mazzarri ha superato la concorrenza di Igor Tudor. Sarà lui il nuovo allenatore del Napoli.

Tudor ha rifiutato l’offerta di otto mesi di De Laurentiis.

Ecco i due tweet di Fabrizio Romano

🚨🔵 Napoli are closing in on agreement to appoint Walter Mazzarri as new head coach to replace Rudi Garcia. Deal in place until June 2024, short term contract. Mazzarri, expected to sign today if all goes to plan. pic.twitter.com/iMhZfn97oE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2023

🔵 Napoli are advancing in talks with Walter Mazzarri while negotiations are currently on stand-by with Igor Tudor. Napoli offered 8 month contract and Tudor rejected — he never said yes despite reports. No financial issues — but former OM coach just prefers long term projects. pic.twitter.com/MBFD3Fa3l0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2023

LE CRITICHE DI PEDULLA’ A DE LAURENTIIS

Oggi, dopo la notizia che, probabilmente, sarà Walter Mazzarri e non Tudor a sostituire Rudi Garcia alla guida del Napoli, ha scritto

“non abbiamo mai scritto che Tudor avrebbe accettato un contratto di sette mesi, semplicemente che quella sarebbe stata la volontà del Napoli. Se Tudor ha deciso fin qui di mantenere quella linea, almeno un anno e mezzo senza opzione dopo averne chiesto due e mezzo, ha fatto bene. Rispettiamo sempre gli allenatori che non interpretano il mestiere come se fosse un trattamento di poche settimane o di poche mesi. Se De Laurentiis virerà su Mazzarri, per un classico ritorno che mai ha gradito nella sua storia con il Napoli, sarà soltanto perché può fargli sette mesi e avere le mani libere a giugno. Non propriamente una scelta tecnica, altrimenti Tudor sarebbe rimasto in Croazia e non lo avrebbe costretto a restare a Roma. Il Napoli ha già sbagliato tutto in cinque mesi, se continuasse a sbagliare soltanto per considerazioni economiche e non tecniche (a prescindere da cosa spiegherà De Laurentiis) sarebbe il modo peggiore di proseguire la stagione. Ma ADL evidentemente è libero di fare come ritiene, buona fortuna”

