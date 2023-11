Mazzarri è l’idea last minute che comincia a stuzzicare De Laurentiis (Corsera)

In giornata in agenda ci sono altri appuntamenti sui quali tutto il suo entourage mantiene il più stretto riserbo.

Mazzarri è l’idea last minute che comincia a stuzzicare De Laurentiis. Lo scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava.

Entro domani dovrà esserci un allenatore nuovo a dirigere la squadra e soprattutto il francese dovrà ricevere la lettera di esonero. Il tempo non mette ansia al presidente del Napoli che continua a valutare i pro e i contro della scelta Tudor, sa che non può permettersi altri errori. In giornata in agenda ci sono altri appuntamenti sui quali tutto il suo entourage mantiene il più stretto riserbo. Fabio Cannavaro è un’ipotesi suggestiva ma De Laurentiis non è convinto; Walter Mazzarri è l’idea last minute che invece comincia a stuzzicarlo.

Quindi restano sullo sfondo sia Mazzarri (soprattutto) sia Cannavaro (molto più defilato).

LEALTÀ E ASPERITÀ CARATTERIALI (CORSERA)

Tudor, De Laurentiis ne ha rilevato le asperità caratteriali. Non ha deciso. Lo scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava.

Il primo colloquio con De Laurentiis, ieri negli uffici della Filmauro a Roma, è stato soprattutto conoscitivo. Ed è terminato in maniera interlocutoria: il presidente ha preso tempo per dare il suo o.k. definitivo, e non è escluso che il suo casting continui.

Aurelio. Che così ha voluto dare il primo segnale al tecnico croato: l’empatia aspetto prioritario prima di passare a discutere di ingaggio e modalità contrattuali. Tudor si è mostrato per quello che è sempre stato: uomo dal polso di ferro, che non accetta compromessi e che ha bisogno di una autonomia gestionale all’interno dello spogliatoio. De Laurentiis ha apprezzato la lealtà dell’uomo, rilevandone anche le asperità caratteriali, e gli ha prospettato la sua offerta: sette mesi di contratto con un’opzione per la prossima stagione al raggiungimento dell’obiettivo quarto posto.

