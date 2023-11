De Laurentiis si sarà convinto che nel Napoli il problema non è il 4-3-3 (Gazzetta)

L’incontro a quattr’occhi con Tudor: conta il modo di stare in campo e la mentalità con la quale si attacca e ci si difende

De Laurentiis si sarà convinto che nel Napoli il problema non è il 4-3-3. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita e Andrea Pugliese.

Ecco cosa scrive la Gazzetta.

De Laurentiis a un certo punto della trattativa ha chiesto all’amministratore delegato Andrea Chiavelli e all’agente dell’allenatore croato, Anthony Seric, di lasciarli soli. Una tecnica consolidata quella del produttore cinematografico quando si tratta di scegliere i collaboratori più stretti e importanti per i progetti di realizzare. Un modo per valutarne le qualità umane e morali. E così ha voluto ascoltare quali siano i concetti di gioco di Tudor, che non si fossilizzano a un sistema o numerini particolari, ma portano avanti un calcio aggressivo e propositivo, oltre che coraggioso perché intende portare in attacco sempre tanti uomini. De Laurentiis ha sentito, chiesto chiarimenti e probabilmente alla fine si sarà convinto che nel Napoli il problema non è tanto il 4-3-3 ma il modo di stare in campo e la mentalità con la quale si attacca e ci si difende.

ADL AL CONVEGNO SUGLI STADI

CALCIO, DE LAURENTIIS: NAPOLI APPANNATO, CON L’EMPOLI GIOCO IMPROPRIO E IMPROBABILE (agenzia Dire)

«Può capitare di essere un po’ appannati come ieri e giocare in maniera impropria e improbabile contro l’Empoli». Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, riferendosi alla sconfitta di ieri degli azzurri. Il numero uno del club ha parlato in occasione della tavola rotonda ‘Le nuove prospettive sulla riforma dello sport’, organizzato dallo studio legale Advant Nctm a Roma.

CALCIO. DIRITTI TV, DE LAURENTIIS: AGGIUDICAZIONE FATTA AD ARTE PER LOTITO, FOLLIA (Agenzia Dire)

“Pensare di poter fare ad arte per Lotito, che io chiamo ‘Lotrito’, una aggiudicazione dei diritti tv per 5 anni, che a lui servono per stare in equilibrio di bilancio, è una follia perché oggi tutto cambia di mese in mese, dalla guerra ai problemi economici. Noi ci siamo autodepredati il nostro calcio per anni e oggi ne paghiamo le conseguenze”. Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in occasione della tavola rotonda ‘Le nuove prospettive sulla riforma dello sport’, organizzato dallo studio legale Advant Nctm a Roma. A proposito quindi della legge contro la pirateria, ha aggiunto: “Quando poi abbiamo i nemici in casa, l’Agcom, che ritardano l’approvazione di una legge, è difficile non avere dei retropensieri”.

ilnapolista © riproduzione riservata