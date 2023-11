“Dalla Juve alla Longobarda”, sfottò di un tifoso del Napoli a Bonucci VIDEO

Giro mattutino per Bonucci e suoi compagni di squadra dell’Union Berlino in vista della sfida di questa sera al Maradona contro la formazione di Garcia

Giornata intensa in vista della sfida di oggi tra il Napoli e l’Union Berlino. La città è stata spettacolo nella serata di ieri, di intensi scontri tra gli ultras tedeschi e le forze dell’ordine. Nonostante le tensioni stamattina i giocatori dell’Union Berlino sono usciti dal proprio albergo per fare una passeggiata sul meraviglioso lungomare di Napoli, in attesa della partita di stasera. Erano presenti anche alcuni tifosi del Napoli che hanno ironizzato su Bonucci e il suo passato da bianconero.

In particolare si è creato questo simpatico siparietto tra un tifoso e Bonucci vicino a Castel dell’Ovo. Il tifoso chiede al giocatore come abbia fato a passare dalla Juventus alla Longobarda, riferimento anche al celebre film con Lino Banfi.

“Bonucci…dalla Juventus alla Longobarda sei andato a finire. Che brutta fine”

Subito si sono levate le risate dei presenti in strada, ma a ridere è stato anche Bonucci che si è girato verso il tifoso, gli ha dedicato un sorriso di gusto, divertito, e poi ha proseguito la sua camminata.

Il difensore se la ride di questa simpatica gag senza alimentare discussioni o risposte. Stasera però sarà una sfida su cui scherzare poco anche perché l’Union viene da dodici sconfitte di fila ed è in crisi nera.

Molto probabilmente anche oggi, l’ex Juve partirà dalla panchina e ieri in conferenza stampa aveva detto

«Tornare in Italia è sempre molto emozionante. Col Napoli abbiamo giocato tante sfide scudetto, per me è molto stimolante essere qui. Sarà una grande serata, il pubblico di Napoli è sempre caloroso. Abbiamo bisogno di una grande prestazione per tornare ad essere quelli che col mister hanno stupito in questi anni fino a raggiungere la Champions. Daremo tutto per portare a casa dei punti».

«Ho avuto la fortuna di giocare contro il Napoli, che negli anni ha acquisito sempre più peso all’interno delle competizioni europee. È una squadra che merita rispetto, è forte, temibile, ci sono giocatori di qualità. Alcuni sono stati e sono miei compagni in Nazionale. L’abbiamo visto all’andata, è bastata una palla di Kvaratskhelia per Raspadori, quindi bisognerà essere concentrati per tutta la gara».

