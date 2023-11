Conte-mania nella prossima estate, corteggiato in Italia e all’estero

Sportmediaset scrive che potrebbe tornare sulla panchina di una big italiana, ma occhio ai tecnici europei che non centreranno gli obiettivi dei club.

Antonio Conte dovrà trovare una panchina libera per la prossima estate. Il suo futuro potrebbe essere nuovamente italiano, ma anche alle big europee farebbe comodo. Sportmediaset scrive:

“Antonio Conte si è preso un anno sabbatico dopo l’esperienza al Tottenham, ha detto no al corteggiamento del Napoli per sostituire qualche settimana fa Rudi Garcia, ma la prossima estate è pronto a tornare in panchina con la consueta voglia di vincere. E senza dubbio sarà uno degli allenatori più corteggiati, il profilo ideale a cui affidare un nuovo progetto vincente. Non gli mancheranno le alternative, visto che diversi top club europei cambieranno la guida tecnica: in Italia si potrebbero spalancare le porte di Juventus, Milan, Roma e dello stesso Napoli. La festa per i 100 anni della proprietà Agnelli ha riavvicinato Conte con l’ambiente bianconero. Allegri è forte di un contratto fino al 2025, ma un altro anno senza trofei potrebbe portare al divorzio. C’è poi il capitolo Milan: Pioli pare essere arrivato al capolinea e il salentino è un nome che piace. Poi ci sono anche Roma e Napoli: Mourinho lascerà a fine stagione e Garcia non è per niente certo della conferma.

Diverse le possibilità anche in Europa: la panchina più ambita è quella del Real Madrid, che verrà lasciata vacante da Carlo Ancelotti; in Premier sembra segnato il futuro di Erik Ten Hag al Manchester United, mentre in Bundesliga non appare così salda la panchina di Thomas Tuchel al Bayern, sotto shock per la clamorosa eliminazione dalla Coppa di Germania. Senza dimenticare il solito Psg: Luis Enrique ha un contratto fino al 2025, ma senza la vittoria della Champions e con il probabile addio di Kylian Mbappé sotto la Tour Eiffel potrebbe andare in scena l’ennesima rivoluzione tecnica”.

IL COMMENTO DEL TECNICO A BELVE SULLA PANCHINA DEL NAPOLI:

«Con De Laurentiis spesso e volentieri ci parlo, abbiamo un rapporto personale. Mi ha sempre dimostrato grande stima, ha fatto scelta ben precisa con Garcia, dopo Spalletti, le sue scelte hanno dimostrato che è una persona lungimirante, visionario, il tempo gli darà ragione anche quest’anno. Sono piazze passionali».

