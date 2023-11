C’è anche Calzona se Tudor non dovesse accettare (Corsport)

Ora ct della Slovacchia, un pozzo di tattica che Mertens, dopo la trasformazione in centravanti, ha ringraziato pubblicamente per avergli cambiato l’esistenza.

C’è anche Calzona se Tudor non dovesse accettare. Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano.

Romanzi del cuore anche quelli di Walter Mazzarri, l’uomo delle notti di Champions dei Tenori, e di Francesco Calzona detto Ciccio, ex vice di Sarri e collaboratore di Spalletti a Napoli, ora ct della Slovacchia, un pozzo di tattica che Mertens, dopo la trasformazione in centravanti, ha ringraziato pubblicamente per avergli cambiato l’esistenza.

Sono le alternative credibili a Tudor. Il candidato principe, la scelta di Aurelio che deve dare una risposta: oggi è il giorno della verità.

Tra le alternative credibili ci sono anche i Cannavaro.

Ieri al Maradona, in Tribuna Autorità, De Laurentiis ha visto la partita in compagnia di Fabio e Paolo Cannavaro: erano seduti qualche fila più su e Aurelio, da perfetto padrone di casa, li ha invitati ad avvicinarsi. Apriti cielo: i social hanno costruito il film senza un copione, nel senso che l’incontro è stato casuale, ma la risposta del popolo azzurro all’ipotesi che Fabio possa diventare l’allenatore del Napoli è stata notevole. Dopo le vittorie a Dubai e in Cina, Cannavaro senior ha allenato il Benevento subentrando in corsa nel pieno di un’altra tempesta: con tutto il rispetto, però, non aveva la qualità dei signori campioni d’Italia, e dalla sua ci sono la filosofia giochista, la difesa a quattro, la possibilità del tridente, un carisma gigantesco, la conoscenza dell’ambiente, la modernità di chi studia e s’aggiorna. La fame e anche il sogno di guidare la squadra del cuore. Loro sono le soluzioni praticabili. Sono le alternative credibili a Tudor.

QUANDO IL NAPOLISTA FECE IL NOME DI CALZONA

L’idea Calzona

Un’idea un concetto un’idea

Finché resta un’idea è soltanto un’astrazione

Se potessi mangiare un’idea

Avrei fatto la mia rivoluzione.

Ecco cosa serve al Napoli e a De Laurentiis: un’idea. Perché la situazione è poco piacevole.

Il Napoli è in alto mare, c’è burrasca, la bussola funziona a sprazzi.

Tenere Garcia dopo averlo di fatto sfiduciato equivale a una follia.

Urge un’idea.

Ce ne sono a decine in giro.

Una, ad esempio, è in Slovacchia.

Francesco Calzona ct della Slovacchia.

Conosce benissimo il Napoli.

Ha fatto il vice di Sarri e di Spalletti.

De Laurentiis potrebbe chiamarlo, magari pattuire un contratto col doppio incarico nel caso in cui non fosse possibile averlo H24.

È un’idea. Di questo ha bisogno il Napoli. Senza farsi prendere dal panico.

È il momento di guardarsi in giro. Un bel respiro profondo e la soluzione si trova.

