Cannavaro: «Il rigore per l’Ucraina? Rigore è quando l’arbitro fischia»

A Sky Sport: «Il primo tempo di Ucraina-Italia sarebbe potuto finire 2-0 per noi. No. Posso credere che i giocatori Napoli-Empoli fossero quelli dello scudetto».

Fabio Cannavaro, ex capitano della Nazionale italiana e campione del mondo nel 2006, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Ucraina-Italia e del rigore non concesso su Mudryk:

«Il primo tempo sarebbe potuto finire 2-0 per noi, ma alla fine ci sono stati momenti duri. Hanno sofferto con grande cuore: abbiamo visto un gruppo sul quale si possono costruire grandi cose. Rigore? Rigore è quando l’arbitro fischia».

Sul nuovo Napoli di Mazzarri, Cannavaro ha commentato:

«Le prossime partite non saranno semplici. Al di là dell’allenatore, anche i giocatori dovranno tirare fuori l’orgoglio da campioni per risollevare la situazione. Non posso pensare che quelli [di Empoli] sono i giocatori che cinque mesi prima hanno vinto il campionato».

Sul match tra Juve e Inter:

«L’inter mi piace molto, è molto attrezzata e consapevole. Marcus Thuram mi ha chiamato vecchietto e quando lo vedo gli tiro un bel calcio… Scherzo molto con lui, è molto forte, ha molti margini di miglioramento, però in Italia devi fare gol».

DE LAURENTIIS LASCIA IL NAPOLI NELLE MANI DI MAZZARRI:

Gazzetta: C’è di nuovo il bene del Napoli al centro del villaggio. Ed è anche per questo che De Laurentiis ha deciso di mettere fine al suo ultimo ruolo di commissario di campo, cosa che riteneva necessaria nelle ultime settimane dell’era Garcia e che invece ha già tolto dall’agenda degli impegni con il Mazzarri-bis. De Laurentiis è stato a Castel Volturno due giorni, mercoledì per il primo allenamento e poi il giorno seguente, poi ha lasciato che Walter prendesse in mano la situazione, come è solito fare e come è da prassi. Insomma, l’emergenza azzurra è finita, si volta pagina.

ilnapolista © riproduzione riservata