Calzona: «Hamisk? Fondamentale, è stato lui a fare il mio nome alla Federazione slovacca»

«Sono stato felicissimo di sapere che la stessa Federazione abbia voluto inserirlo nello staff tecnico: una scelta che ho accolto con immenso piacere. Marek è un ragazzo di intelligenza raffinata».

Francesco Calzona, storico ex di Maurizio Sarri, anche al Napoli, oggi ct della Slovacchia, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la qualificazione per l’Europeo. La Gazzetta dello Sport le riporta

In tanti l’anno scorso non avevano fiducia in lei come ct.

«Infatti sono grato alla Federazione slovacca. Non era scontato chiamarmi, anzi. Perché, di fatto, questa è stata la mia prima esperienza da “allenatore in prima”. Sono orgoglioso: il mio percorso con loro dura da un anno, il mio personale da 20. Aver lavorato con tre grandi tecnici è stata la migliore palestra che potessi fare».

Hamsik, un suo doppio ex, le ha fatto i complimenti?

«Marek è stato fondamentale già prima che iniziasse questa bellissima storia. Ne è stato l’artefice: è stato lui, infatti, a fare il mio nome alla Federazione Slovacca. Poi sono stato felicissimo di sapere che la stessa Federazione abbia voluto inserirlo nello staff tecnico: una scelta che ho accolto con immenso piacere. Marek è un ragazzo di intelligenza raffinata».

Di Calzona, come successore di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli,ne aveva parlato il Corriere dello Sport qualche giorno fa se Tudor non avesse accettato

Romanzi del cuore anche quelli di Walter Mazzarri, l’uomo delle notti di Champions dei Tenori, e di Francesco Calzona detto Ciccio, ex vice di Sarri e collaboratore di Spalletti a Napoli, ora ct della Slovacchia, un pozzo di tattica che Mertens, dopo la trasformazione in centravanti, ha ringraziato pubblicamente per avergli cambiato l’esistenza.

Sono le alternative credibili a Tudor. Il candidato principe, la scelta di Aurelio che deve dare una risposta: oggi è il giorno della verità.

