Boninsegna: «Brera mi chiamò “Bonin-Bagonghi” come il nano del Circo Togni, ma ero più alto di lui»

E Boninsegna passa in rassegna la sua squalifica e il passaggio dall’Inter e alla Juve

«Giocavo a Varese con il Cagliari. Eravamo primi in classifica e stavamo perdendo 2-1. Un dfensore del Varese buttò il pallone in angolo colpendo la palla di pugno in tuffo, come se fosse lui il portiere. L’arbitro Bernardis non fischiò il rigore e allora ci avventammo tutti su di lui alzandolo un metro da terra. Io certo non mi ero tirato indietro, ma alla fine mi toccò prendermi tutte le colpe. Quella squalifica mi costò gli Europei del ’68 e Valcareggi convocò Pietro Anastasi, poi io andai al suo posto ai Mondiali in Messico. La vera “staffetta” è stata la nostra mica quella Mazzola-Rivera. Dopo io e Pietro siamo stati anche le pedine di scambio nell’affare Juve-Inter… Mi diedero del “traditore”, ma quando mai, io sarei rimasto all’Inter a vita… Ero al mare e stavo mangiando con mia moglie, quando mi arrivò la telefonata del presidente Fraizzoli: “Bobo ti devo dare una notizia, ti abbiamo venduto alla Juventus”. Domandai se stava scherzando… Era vero, mia moglie si ricorda ancora che ero bianco come un cencio e non riuscivo a parlare. Mi chiese: “Roberto per caso è morto qualcuno?”. Alla Juve ho segnato e vinto ancora (due scudetti, il terzo personale e una Coppa Uefa), ma il mio cuore è rimasto sempre interista. L’Inter però non mi ha mai cercato. Massimo Moratti aveva richiamato tanti della vecchia guardia ma a me no, forse mi ha sempre associato a quel funesto Mantova-Inter del ‘67… Il compianto Gigi Simoni mi raccontò che quando allenava l’Inter lui metteva le multe ai giocatori e Moratti glie le toglieva…» – sorride – e allora poi capisci tante cose».