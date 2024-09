Ancelotti: «Siamo riusciti a prevalere nel finale grazie a un’energia che sembrava non avevamo più»

A Prime Video: «Partita equilibrata. Il Napoli ha qualità, ottima organizzazione, è una squadra temibile perché ha varie risorse».

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti ha parlato a Prime Video in seguito al match contro il Napoli di Champions League:

«Partita equilibrata dove noi siamo riusciti a prevalere nel finale grazie a un’energia che sembrava non avevamo più. Abbiamo giocato molto bene con la palla. Il Napoli ha qualità, ottima organizzazione, è una squadra temibile perché ha varie risorse».

Ancora Ancelotti:

«Tutti stanno facendo uno sforzo supplementare, oggi abbiamo mostrato i nostri giovani e altri ce ne sono. Stanno dando un’aiuto alla squadra, può succedere, l’importante è essere tutti motivati e questo ci permette di stare a un buon livello».

Prima del tecnico italiano, ha parlato il suo pupillo al Real, Jude Bellingham

Jude Bellingham ha parlato a Prime Video dopo aver vinto con il Real Madrid contro il Napoli per 4-2:

«I miei compagni mi stanno dando la forza di giocare. Sono nato per giocare a calcio, in qualsiasi condizione».

«E’ stata una bella partita, abbiamo fatto di tutto per sfruttare quello che abbiamo creato. Abbiamo subito due gol, ma ce l’abbiamo messa tutta per vincere e andare avanti nel nostro cammino».

LA MARCATURA DEL NAPOLI SUL TALENTO INGLESE (Gazzetta):

Una marcatura a uomo su Bellingham potrebbe rivelarsi suicida, difficile reperire oggi qualcuno che regga senza danni un “uno contro uno” del genere. Jude porterebbe a spasso il suo controllore e destabilizzerebbe tutto e tutti. L’inglese va fermato di squadra, con anticipi, raddoppi e “paracadute” sparsi. Bellingham in partenza sarà fronteggiato da Lobotka, si sposterà verso Anguissa, punterà Rrahmani e Natan. Di fatto entrerà in un quadrilatero, che il Napoli dovrà essere bravo a trasformare in “gabbione”. In prima battuta verrà contrastato da Lobotka e Anguissa, due centrocampisti; in seconda dai centrali difensivi, Rrahmani e Natan.

