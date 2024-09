Ancelotti: «Bellingham è un calciatore moderno. Può migliorare con lo spagnolo»

In conferenza: «Rispetto a Zidane ha meno qualità tecniche ma entra di più in area, copre più campo. È stata una partita molto difficile»

Ancelotti in conferenza stampa

«Bellingham ci sorprende in ogni occasione, in ogni partita, è un regalo per il calcio, non solo per i compagni e i tifosi del real Madrid»

«Partita alla pari, molto difficile, Napoli ha mostrato buona qualità, siamo riusciti a gestire bene ripartenze da dietro, l’aspetto difensivo non sempre era così aggressiva come doveva essere, quando sembrava che non avesse energie per vincere, la partita ha dimostrato il contrario. Abbiamo avuto opportunità per fare meglio nel finale».

Dopo la sconfitta con l’Atletico, dieci vittorie e due pareggi.

«Penso che la partita contro l’Atletico ha messo in evidenza alcuni limiti, subito tre gol su cross, non eravamo in grado di controllare bene l’area con i due centrali, abbiamo cercato di rompere di più a livello laterale e di tenere i due centrali in area quando ci sono i cross. C’è sempre spazio per migliorare».

«Ho i calciatori con i crampi, è stata una partita intensa. ci sono state molte transizioni, partita molto intensa ma c’è tempo per recuperare fino a sabato».

«Bellingham è giovane, serio, professionale si è adattato molto bene nello spogliatoio, non è che veda qualcosa di speciale, alvora molto bene, si intende con gli altri, deve migliorare lo spagnolo, gliel’ho detto molte volte, si può sempre migliorare».

Bellingham ha giocato con le scarpe di Zidane

«È difficile paragonare due generazioni diverse, quello che vedo di diverso è che nell’area Bellingham entra meglio rispetto a zidane e Zidane ha qualità individuali che Bellingham non ha. Il calcio moderno richiede giocatori fisicamente pià forti in grado di coprire porzioni di campo».

Feliciano Lopez le fa i complimenti per la Coppa Davis.

«Non entro nella questione di soldi, è stato un acquisto fantastico per il club. Per noi italiani è stato un weekend positiv con Sinner, Bagnaia, siamo orgogliosi di questo».

«Rodrygo fa gol ma gli piacciono anche gli assist, ho visto molte volte giocatori con momenti difficili, ci sono giorni in cui non bisogna perdere la fiducia, non si è mai fermato, non si è mai arreso. Ha fatto un clic nel periodo difficile e ha ripreso a fare i gol, non è cambiato, è solo una questione di tempo».

Joselu frustrato per i gol sbagliati?

«Ha fatto il suo lavoro, non solo oggi. Non chiedo a un attaccante di fare gol, ha lavorato molto bene in questa prima parte della stagione. un giocatore deve chiedere scusa quando non lavora e lui ha sempre lavorato molto bene».

«Per la prossima partita forse Luka Modric tornerà contro il Betis ma contro il Granada non ci sarà».

«Sì il gol subito nel secondo tempo, valuteremo, sono state due situazioni che potevamo evitare».

«Bellingham dobbiamo tenere in conto che ha vent’anni. Ha sorpreso tutti. Non sarà una meteora, stiamo parlando di una grtnde talento, un giocatore moderno, ideale per il calcio di oggi, giocatori che coprono il campo molto rapidamente».

«Sono arrivati giocatori che hanno migliorato la qualità della rosa, Joselu, Fran garcia, Brahim, stanno dando contributo importante alla squadra, stiamo vivendo un bel momento e facciamo di tuto perché questo momento continui».

