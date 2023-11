Abramovich pagò sottobanco l’agente di Conte per il rinnovo del contratto (Guardian)

Inchiesta internazionale su documenti offshore: il Chelsea potrebbe essere punita se fossero accertati gli illeciti di Abramovich

Abramovich pagò sottobanco l’agente di Conte per fargli firmare il rinnovo? Il Chelsea potrebbe essere subire una penalizzazione in classifica se fossero accertati gli illeciti nella gestione operata da Roman Abramovich, nel suo periodo d’oro. Secondo un’inchiesta condotta dal Guardian e da un consorzio internazionale di giornalismo investigativo infatti il miliardario russo avrebbe effettuato una serie di pagamenti segreti che potrebbero aver violato le rigide regole del fair play finanziario.

Gli esperti affermano che le transazioni potrebbero portare la Premier League a imporre severe sanzioni al Chelsea.

Nei file che rivelano pagamenti del valore di decine di milioni di sterline nell’arco di un decennio, effettuati attraverso società offshore appartenenti ad Abramovich, sarebbe implicato anche Antonio Conte tramite Federico Pastorello.

I pagamenti sono venuti alla luce grazie a un’indagine internazionale nota come Cyprus Confidential, un deposito di 3,6 milioni di documenti offshore arrivati al Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ) e alla tedesca Paper Trail Media, che ha condiviso l’accesso con il Guardian e altri media.

La Federcalcio inglese ha confermato al Guardian che sta indagando mentre la Uefa ha già multato il club di 8,6 milioni di sterline per aver fornito dati finanziari incompleti, anche se i suoi poteri sono limitati perché può esaminare solo prove risalenti ad un massimo di tre anni fa.

Il materiale proviene da un fornitore di servizi offshore cipriota chiamato MeritServus. Il 18 luglio 2017, secondo i documenti, una società di proprietà di Abramovich denominata Conibair Holdings, con sede nelle Isole Vergini britanniche, ha firmato un accordo con Federico Pastorello, un agente di calcio italiano, scrive il Guardian.

“L’italiano è stato descritto in più articoli come vicino ad Antonio Conte, l’ex allenatore del Chelsea, e ha sempre parlato delle trattative contrattuali dell’allenatore. Conibair ha accettato di pagare a Pastorello 10 milioni di sterline per una partecipazione del 75% nell’Excellence Investment Fund (EIF), un’azienda con sede nello stato americano del Delaware. Lo stesso giorno, il Chelsea ha annunciato che Conte, che aveva appena guidato il club al titolo di Premier League, aveva firmato un nuovo contratto da 9,6 milioni di sterline all’anno”.

Pastorello ha rifiutato di commentare se i due affari fossero collegati e ha detto: “Antonio Conte non è nostro cliente”.

ilnapolista © riproduzione riservata