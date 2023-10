Milan-Juventus, in porta Mirante. Giocano Kean e Milik, Vlahovic in panchina

Florenzi a destra, Rugani in difesa con Bremer e Gatti. Pioli a centrocampo sceglie Musah, Adli e Reijnders

Il big match della nona giornata di campionato sta per iniziare e sono state pubblicate le formazioni ufficiali di questo Milan-Juventus. All’appello ci sono quasi tutti, eccetto per i nomi già conosciuti: assenti Maignan e Theo Hernandez per le squalifiche, ma ci sono altri grandi assenti.

Per Stefano Pioli (4-3-3)

Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Vengono così confermati i sei nella metà campo superiore, nonostante alcuni rossoneri abbiano recuperato dagli infortuni. Florenzi viene adattato a sinistra, lasciando il giovane Bartesaghi in panchina nonostante avesse fatto bene quando veniva chiamato in causa al posto del francese. Pioli non sembra voler fare turnover per la sfida di Champions.

Per Massimiliano Allegri (3-5-2)

Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.

Sorpresa in attacco per i bianconeri, con Vlahovic terza scelta rispetto a Kean e Milik. La coppia avrà alle spalle il giovane Weah. Anche la difesa della Juve perde dei titolari e arriva a San Siro alla disperata ricerca di tre punti, per non lasciar continuare il Milan ad avanzare in solitaria in classifica. Presente in formazione anche Gatti, nonostante le voci sul caso calcioscommesse che avrebbero creato tensioni in questi giorni.

In caso di vittoria dei rossoneri, il Milan andrebbe avanti in classifica superando l’Inter e confermando la posizione di capolista. Nel caso di vittoria della Juventus, il Milan resterebbe a un punto sotto i cugini nerazzurri, mentre i bianconeri arriverebbero a quota 20 punti. Per il Napoli converrebbe un pareggio così da non perdere terreno da nessuna delle due rivali ed entrare più facilmente in zona Champions. La Fiorentina, da questo punto di vista, ha il suo derby con l’Empoli domani 23 ottobre alle ore 20:45.

