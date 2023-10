Kepa al Napoli: Spalletti lo voleva, De Laurentiis puntò su Meret

Il Cormezz ricorda che il portiere del Real Madrid doveva essere del Napoli nel 2022, ma per problemi con i diritti di immagine e un cambio di condizioni del Chelsea la trattativa fallì

Kepa è arrivato al Real Madrid dal Chelsea questa estate per sostituire l’infortunato Courtois, i due club hanno raggiunto un accordo sul prestito a metà agosto e ora Kepa si troverà a difendere la porta del Blancos nella sfida di Champions contro il Napoli. Lo stesso club che nel 2022 avrebbe voluto prenderlo per sostituire Meret con la formula del prestito. Il Napoli avrebbe dovuto pagargli 2,5 milioni d’ingaggio, ma l’affare non si è mai concretizzato e il Corriere del Mezzogiorno oggi spiega i motivi

“Spalletti non era convinto completamente di Meret. Il Napoli fu vicinissimo a Kepa, si lavorava su di un prestito con l’ingaggio condiviso. I colloqui erano in fase avanzata anche con gli agenti che, poi, hanno portato nella Primavera l’ex Barcellona Alastuey. L’affare saltò nella parte conclusiva, De Laurentiis decise di puntare su Meret: problemi relativi ai diritti d’immagine, il Chelsea cambiò le condizioni perché non era convinto di lasciarlo partire. L’entourage del portiere spagnolo era già pronto a realizzare il consueto lavoro mediatico di presentazione sui social della sua nuova avventura professionale a Napoli. L’infortunio di Courtois gli ha spalancato le porte del Real Madrid, domani difenderà la porta al Maradona, che poteva essere il suo stadio”

