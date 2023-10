Ha traslocato dal Quirinale al Litorale Domizio, ieri ha aperto lui i cancelli del centro d’allenamento. Oggi parlerà ai giocatori come un genitore severo

De Laurentiis ha trasferito i suoi uffici a Castel Volturno, oggi parlerà alla squadra (Gazzetta). Il quotidiano scrive di Garcia sotto tutela. Scrive Salvatore Malfitano:

De Laurentiis ha i modi di fare di un regnante della Roma antica, che riunisce in sé anche cariche minori alla propria per accrescere ed espandere la sfera d’influenza personale.

Garcia è a rischio, ma non deve essere in alcun modo sabotato. L’affronto sarebbe insopportabile. Così, a pochi giorni dalla ripresa del campionato, all’alba di due cicli delicati di partite, il presidente parlerà nuovamente alla squadra, che oggi si ritrova al completo dopo la diaspora delle nazionali. Li aspetterà, come un genitore severo, già all’interno del centro sportivo, dove ormai ha trasferito i suoi uffici. Ha traslocato dal Quirinale al Litorale Domizio, ieri ha aperto lui i cancelli del centro d’allenamento a Castel Volturno arrivando di buon mattino prima di tutti. Il dialogo con il tecnico francese è stato ristabilito, da esperto professionista del settore è consapevole dei rischi a cui è esposto se i risultati non lo supportano.

A Sky hanno spiegato

«De Laurentiis era qui da poco prima delle nove, ha trasferito qui i suoi uffici, praticamente ha aperto lui il centro sportivo. Il presidente ha sancito il patto per il rilancio. Garcia era qui, i nazionali torneranno tra oggi e domani. Questi giorni sono stati di confronto, ci saranno altri incontri coi giocatori»

Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma sabato allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la seduta con una fase di attivazione con il pallone. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi, difesa e attacco, che hanno svolto lavoro specifico per reparto. Chiusura con serie di partitine a campo ridotto. I calciatori azzurri che sono stati impegnati con le Nazionali, stanno gradualmente rientrando.

