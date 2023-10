Che credibilità può avere ora Garcia? (Gazzetta)

“Che credibilità può avere un allenatore che al martedì viene esautorato “urbi ed orbi” e reintegrato al mercoledì per mancanza di alternative?”

La situazione al Napoli sembra essere rientrata. Almeno così appare all’esterno e almeno per le prossime due settimane. Garcia è stato confermo alla guida della formazione azzurra e il presidente De Laurentiis ha indossato i panni del “commissario”, così lo definisce la Gazzetta dello Sport, e si è schierato al fianco di squadra e allenatore per essere di supporto.

Tutto rose e fiori dunque, in attesa dei risultati ovviamente, ma i precedenti non si cancellano. Le parole del presidente De Laurentiis di martedì alla Luiss, quando ha pubblicamente delegittimato Garcia, hanno lasciato sicuramente il segno, per non parlare delle voci, fin troppo certe, dei colloqui con Antonio Conte pr farlo subentrare in corsa. Adesso si riparte e Garcia è rimasto l’allenatore del Napoli, ecco “rimasto”, perché è solo per il no incassato da Conte che De Laurentiis si è visto costretto a confermare il tecnico francese. Ma come può sentirsi adesso Garcia e che credibilità può ancora avere? Questo si chiede oggi la Gazzetta dello Sport

"Che credibilità può avere un allenatore come Rudi Garcia – al di là dei propri errori, alcuni evidenti – che al martedì viene esautorato "urbi ed orbi" e reintegrato al mercoledì per mancanza di alternative? Se lo chiede l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Che credibilità può avere Rudi Garcia?

“Soprattutto quale potrà essere la credibilità nei confronti dei giocatori, alla luce del fatto che mercoledì è intervenuto il presidente con gli stessi, diciamo per mediare? Risposte che non arriveranno a brevissimo. Considerando che il grosso del gruppo rientrerà fra mercoledì e giovedì prossimo”

