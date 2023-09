Un caffè di troppo e i giocatori del Las Palmas perdono il volo per Siviglia

La società ha dovuto organizzare un secondo volo per 15 giocatori che avevano deciso di provare una famosa caffetteria approfittando del ritardo del volo

Ieri si è giocato Siviglia-Las Palmas. La squadra di Mendilibar ha vinto per 1-0 ma a fare notizia sono i giocatori avversari. Infatti, il giorno prima di partire per Siviglia, alcuni giocatori del Las Palmas hanno perso il volo per colpa di un caffè.

A raccontare la stravagante avventura dei giocatore del club isolano è As:

“La squadra, che domenica ha giocato contro il Siviglia, era in viaggio il sabato pomeriggio verso Siviglia. Il viaggio viene effettuato con scalo a Madrid. Secondo il giornalista Francis Matas, del Cadena Ser Las Palmas, 15 giocatori di Las Palmas e due fisioterapisti, approfittando del ritardo annunciato del loro volo, si sono recati in una famosa caffetteria all’interno dell’aeroporto di Gran Canaria per rilassarsi. Fiduciosi di avere tempo per rilassarsi fino a quando il gruppo ha deciso di avvicinarsi all’imbarco. A quel punto gli è stato negato l’ingresso a causa dell’imminenza del decollo. Con loro c’era anche il delegato Rubén Fontes“.

🚨⚽️ Informa Francis Matas ⚠️ 17 futbolistas de la @UDLP_Oficial se han quedado EN TIERRA en Gran Canaria por un despiste ✈️ Han ido a tomar café en el aeropuerto y los ha dejado el avión que los llevaría a Madrid para luego ir a Sevilla a jugar el #SevillaFCLasPalmas pic.twitter.com/weTVWQ3ND8 — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 16, 2023

A bordo dell’areo l’allenatore, Garcia Pimienta, attendeva i propri calciatori. Al decollo dell’areo ha capito che qualcosa non è andato secondo i piani.

“Chi è rimasto a terra, è poi partito alle 19:00 dalle Isole Canarie (un’ora più tardi) con un volo diretto per Siviglia grazie ad un volo charter noleggiato dal club. Con loro ha viaggiato anche Nicolás Ortega, vicepresidente del club“.

✈️🤣 Los jugadores de Las Palmas que se quedaron en tierra ya están en Sevilla… y @Munirhaddadi explica lo que ha pasado. 📹 @GonzaloTortosa pic.twitter.com/EaDW5QKZRU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 16, 2023

Le parole di Pimienta al termine della partita contro il Siviglia:

«Altri compagni di squadra sono saliti sull’aereo. Quello che è successo ieri (sabato) è un malinteso, un incidente che non dovrebbe ripetersi. Questa è una questione di club nella quale non posso intervenire. Ci hanno messo tutti i mezzi a disposizione per viaggiare bene, ma siamo tutti troppo vecchi per stare attenti e sapere a che ora prendere il volo. Ognuno ha il suo ruolo e noi dobbiamo assumercelo».

La expedición de la UD Las Palmas ha viajado en dos grupos a Sevilla. ℹ️ https://t.co/rnzynW0vq9 pic.twitter.com/OOdcMTCrom — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) September 16, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata