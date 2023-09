TikTok è la normalizzazione della scemenza, che tristezza (Gazzetta)

Il video su Osimhen non fa ridere né sorridere, per quello che vale, cioè niente, il parere personale di un boomer non tiktoker

La Gazzetta, nel pagellone di Sebastiano Vernazza, rifila un bel 2 alla vicenda Osimhen ma più che altro alla scoperta dell’universo TiktTok o meglio, come scrive il quotidiano, a “Le scemenze di TikTok”. Il titolino scelto è: Il video su Osi ha aperto uno squarcio”. Occhiello: che tristezza.

Scrive Vernazza:

Dobbiamo essere grati al caso Osimhen, inteso come video caricato su TikTok dal social media manager del Napoli, oh yes. La vicenda ha aperto uno squarcio sulla stupidità dilagante nel social creato dai cinesi. Non che altre piattaforme brillino per contenuti, ma chi conosce bene queste realtà virtuali ha spiegato che storielle sul genere di quelle dedicate dal Napoli al suo centravanti sono normali e apprezzate. La normalizzazione della scemenza. Il video su Osimhen non fa ridere né sorridere, per quello che vale, cioè niente, il parere personale di un boomer non tiktoker.

RICORDIAMO IL COMUNICATO DEL NAPOLI

Il Calcio Napoli, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico della società.

A dimostrazione di cio’, durante il ritiro estivo, il Club ha fermamente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all’estero dell’attaccante.

Rappresenta dato di esperienza comune il fatto che sui social, in particolare su TikTok, da sempre, il linguaggio espressivo viene realizzato con leggerezza e creativita’, senza avere avuto, nel caso che ha visto protagonista Osimhen, alcuna intenzione di dileggio o di derisione.

Comunque se Victor avesse percepito una qualsiasi offesa nei suoi confronti questa era estranea a qualsivoglia volontà della società.

