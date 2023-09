Sky: “Garcia può schierare Raspadori al posto di Politano, Raspa è un patrimonio del Napoli”

Modugno a Radio Marte: «Non credo che Garcia soffra le pressioni, è abituato a gestirle, ha vissuto la Roma di Totti»

Raspadori al posto di Politano. È questa secondo Sky Sport l’idea di formazione di Rudi Garcia per Genoa-Napoli in programma domani sera alle 20.45.

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugni è intervenuto a Marte Sport Live in onda su Radio Marte:

“Chi al posto di Politano domani? Credo che alla fine possa giocare Raspadori, è un talento italiano, un ragazzo che ha dimostrato di giocare in più parti del campo e di avere una grande disponibilità a sacrificarsi in ruoli che non sente suoi. È un esperimento ed un patrimonio da tutelare. E’ qui da più tempo rispetto a Lindstrom ed Elmas vive un momento nel quale le scelte non lo hanno premiato. Conoscendo Rudi Garcia, mi aspetto, quindi, che possa essere il giocatore ex Sassuolo a spuntarla. Certezze sulla formazione non ne abbiamo, con tre partite in sette giorni impongono un turn-over e lui avrà l’esigenza di tenere tutti sulla corda per utilizzarli.

Genoa-Napoli? È una gara importante perché è la prima dopo una sconfitta, ed è tale non solo per i numeri o per la classifica, anche se a settembre è molto presto, ma soprattutto dal punto di vista ambientale, della progettualità e della continuità nel cercare di fare certe cose. Ecco, per tutte queste cose la partita di Genova deve già dirti e dirci qualcosa in più. Le pressioni di Napoli su Garcia? Non credo che le patisca, è abituato a gestirle, ha vissuto la Roma di Totti, l’ambiente giallorosso ma anche a Marsiglia non credo che sia stato facile. Sul gioco credo che Garcia resti sulla sua idea e proseguirà, anche legittimamente, a perseguire la sua strada”

ilnapolista © riproduzione riservata