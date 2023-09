Sergio Ramos: «Il comportamento di Rubiales è inaccettabile, ha commesso un errore» 

In conferenza: «Prima di morire vorrei vincere qualcosa con la mia squadra dell’anima che è il Siviglia».

Sergio Ramos è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Siviglia nella sala stampa dello stadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Ramos è stato accompagnato dal presidente del club, José Castro, e dal suo direttore sportivo, Víctor Orta. Ha raccontato come sta vivendo questo ritorno 18 anni dopo.

Il presidente ha dato il benvenuto a Sergio Ramos:

«Non ha bisogno di essere presentato, è uno dei nostri, ma volevo dire qualche parola di ringraziamento perché ha fatto un enorme sforzo per essere qui con noi. Voleva venire da molto tempo, ma ha anche fatto un importante sforzo economico e voglio ringraziarlo pubblicamente».

Ramos ha dichiarato:

«Per me è un giorno indimenticabile, un sogno che si avvera, torno a casa dopo 18 anni. Non si sa quando possono essere soddisfatte, ma a volte le cose accadono e questo è uno dei giorni che voglio incorniciare e condividere con tutti i miei cari che sono qui. Penso che sarà un giorno diverso e molto eccitante per me. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare il presidente, il direttore sportivo, il vice presidente, tutti voi, i tifosi per avermi dato l’opportunità di tornare a casa. Tutti voi avete reso possibile per me realizzare di nuovo questo. Ringrazio anche mio fratello René, che è sempre stato con me. Sono eccitato perché sarà una giornata difficile, ne abbiamo passate tante da quando siamo partiti e 18 anni dopo eccoci qui, forti, fermi. Sono partito da bambino, ero single e oggi sono tornato con mia moglie, con quattro figli e voglio ringraziarti, tesoro, per essere stata la mia compagno di viaggio e avere queste quattro stelle che ci guidano. Questo momento è qualcosa di molto emozionante per me e non aveva senso prendere altra decisione che questa».

Cosa significa questa sfida per il Siviglia? Ramos:

«Quando arriva il momento di considerare il ritorno, è una questione molto sentimentale ed emotiva, realizzare un sogno, chiudere un ciclo, un legame con un club che mi ha visto nascere. Ora potremmo consolidarlo a livello sportivo, prima di morire vorrei vincere qualcosa con la mia squadra dell’anima che è il Sevilla Fútbol Club. Spero di poter portare il mio miglior livello per raggiungere gli obiettivi della squadra, che sarebbe indimenticabile per me».

Sapevi che questa chiamata sarebbe arrivata?

«C’era la speranza, che è l’ultima cosa da perdere. C’erano stati contatti, ma nulla di reale fino all’ultimo giorno, quando quella chiamata ha avuto luogo. Ho fatto la valigia, l’ho riempita di nuovo e la destinazione è scritta. Quell’illusione che molti dei miei cari e io abbiamo avuto ha fatto accadere le cose».

Hai intenzione di vincere un titolo con il Siviglia in questa stagione?

«Sì, sono sempre stata una persona mossa da emozioni e sensazioni, quando mi è stata data la possibilità di scegliere un progetto è perché ci credo. È la mia prima apparizione da quando ho lasciato il Psg, potrei andare avanti, ma a volte, a causa dei sentimenti, pensi che il ciclo sia già finito, non è una questione di contratto, soldi o anni. Penso che possiamo vincere un titolo, il campionato, la Champions League, so che è molto difficile perché nessuno ti dà nulla, ma la prima cosa è crederci e poi affrontare le sfide passo dopo passo con il massimo rispetto per tutti. Loro sono un esempio e metteremo insieme un gruppo con una mentalità solida e vincente».

Cosa hai provato quando hai ricevuto la chiamata da Siviglia?

«Sono state molte emozioni contrastanti. Mio fratello è tornato a casa e mi ha detto che dovevamo parlare. Sapeva cosa significasse per me, ma c’è stato poco dibattito quando mi ha detto che la proposta del Siviglia era arrivata. Era l’ultima ad arrivare, ma la prima da prendere. Lo aspettavo da tre mesi, ma è diventato possibile e ora è il momento di parlare in campo».

Pensi di aver riacquistato l’affetto della gente? Ramos:

«Da quando sono arrivato ho notato molto l’amore per il Sevillismo, voglio ringraziarvi in prima persona. Ho riconosciuto e mi sono scusato con i tifosi per ciò che hanno sentito per i gesti che erano sbagliati, la gioventù ti fa fare errori. Spero che sappiano perdonarmi, ora veniamo tutti a difendere questo scudetto e spero di far cambiare opinione con prestazioni e obiettivi, siamo tutti sulla stessa barca».

Sei fisicamente in grado di giocare?

«Fisicamente mi sono allenato molto duramente, non l’ho mai fatto per così tanto tempo. È stato difficile psicologicamente, ma meraviglioso perché tutto ti fa imparare con quella lotta che richiede la mente. Mi sento molto bene, ma avevo bisogno di tornare ad allenarmi con i compagni. Mi sento bene, ma a poco a poco troverò la mia migliore versione fisica per essere in forma il più presto possibile».

Tornerai nella nazionale spagnola? Ramos:

«Un anno fa ho preso una decisione perché il calcio a volte non è solo calcio. Se le circostanze accadono, chissà, tutti sanno cosa significa per me rappresentare il mio Paese. Ma ora sono concentrato a rappresentare la mia squadra. Ma se le cose cambiano, perché no?».

Ramos ha commentato la denuncia di Jenni Hermoso a Rubiales.

«È una questione molto delicata. Rubiales penso che si sia comportato in modo inaccettabile e come presidente della Federazione e uno dei rappresentanti del calcio spagnolo ha commesso un errore. Invece di parlare di Rubiales dovremmo cogliere l’occasione per congratularci con la squadra di calcio femminile, che è stata campionessa del mondo, come lo eravamo nel 2010. Le mie sincere congratulazioni e spero che il calcio abbia i rappresentanti che merita davvero».

