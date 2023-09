Sacchi: «Al Fusignano allenavo gratis, ma perdemmo tutte le amichevoli estive e qualcuno voleva esonerarmi»

«Non sono capace» Faceva il dirigente della squadra e, siccome serviva un allenatore che non volesse soldi, pensò a me che avevo smesso di giocare pochi mesi prima. Quando mi fece la proposta, gli risposi: «Io non sono mica capace». E lui: «Nella vita s’impara tutto». Lì è cominciata la mia splendida avventura nel calcio: dalla provincia, da quei campetti spelacchiati della Romagna, dove la gente si aggrappava alla rete di recinzione per incitare o per insultare. In precampionato perdemmo quasi tutte le amichevoli: avevo fatto una preparazione durissima. Qualcuno in paese voleva esonerarmi. Intervenne il signor Belletti: «Dove lo troviamo un altro che allena gratis e che, grazie all’azienda di suo babbo, ci dà pure i fari per illuminare il campo?». La saggezza è spesso figlia dell’emergenza.