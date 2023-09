Rubiales nascose al Barça la commissione di 24 milioni di Piqué per la Supercoppa in Arabia (El Mundo)

Il giornale pubblica i messaggi dell’ex presidente della Federcalcio spagnola con la dirigenza del Barcellona cui promette dai 6 agli 8 milioni

Luis Rubiales convinse il Barcellona a giocare la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita, nascondendo le commissioni che Gerard Piqué avrebbe ricevuto per essere riuscito a spostare il torneo in Arabia.

E’ il momento dell’all-in contro l’ex presidente della Federcalcio spagnola, caduto in disgrazia dopo il bacio non consensuale strappato a Hermoso in diretta mondiale. Secondo El Mundo il Barcellona avrebbe incassato otto milioni di euro se avesse accettato la nuova sede del torneo. Il giornale riporta anche le virgolette dei messaggi: “Spero che sarai felice di garantire tra i 6,8 e gli 8 milioni al tuo club”, scrisse Rubiales a Óscar Grau, allora amministratore delegato del Barça appena tre giorni dopo la firma dell’accordo, il 14 settembre 2019.

El Mundo ha avuto accesso ai messaggi tra Rubiales e i diversi protagonisti del consiglio direttivo del Barça. Secondo il giornale Rubiales avrebbe ideato un piano con Gerard Piqué per incassare una commissione di intermediazione di 24 milioni di euro, all’insaputa dei club partecipanti alla competizione.

Óscar Grau risponde accettando il cambio di sede: “Voglio congratularmi con voi per il cambio di format, poiché è positivo per la promozione del calcio spagnolo, per la sua diffusione e, anche, vantaggioso per i club partecipanti. Aspettiamo i dettagli futuri per pianificare bene l’attività. Allo stesso modo, ora ci invierai la bozza di contratto per esaminarla e procedere alla firma”, si legge nel messaggio dell’amministratore delegato del Barcellona.

ilnapolista © riproduzione riservata