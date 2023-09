Ronaldo accoglie nel suo hotel le vittime del terremoto in Marocco

Il Pestana CR7 Hotel a Marrakech è un quattro stelle, che può contenere centinaia di persone nella hall.

Il bilancio delle vittime per il terremoto che ha colpito Marrakech è salito a duemila. Molte persone hanno perso la loro casa e non hanno un posto dove stare. Cristiano Ronaldo ha aderito alla piattaforma che permette di offrire riparo alle persone che hanno perso le loro abitazioni. Relevo scrive:

“La star portoghese ha trasformato il suo hotel, il Pestana CR7 Hotel, in un rifugio che, ora, accoglie le persone più colpite a Marrakech. «Abbiamo dovuto passare la notte per strada, ma ora siamo riusciti a ottenere una camera nell’hotel di Cristiano Ronaldo» ha detto una vittima a Rtve. Oltre alle camere, l’hotel dispone di una hall preparata per ospitare centinaia di persone, il che rende più facile per tutti coloro che hanno perso la loro casa trovare riparo e sostegno in uno degli hotel più costosi e lussuosi di Marrakech. Tuttavia, molte persone trascorrono ancora le notti per strada a causa dell’impossibilità di trovare un alloggio negli hotel. Il Pestana CR7 è un hotel a quattro stelle, che dispone di una piscina all’aperto, impianti sportivi, giardini, terrazze, un ristorante e anche un bar. Tutti questi spazi verranno modificati per continuare ad accogliere i più colpiti, o coloro che hanno perso la loro casa a causa del terremoto”.

