Pogba, lo stipendio può essere subito sospeso. È il più pagato della Juventus (Corsport)

In caso di conferma di positività e squalifica, il club potrebbe optare per la risoluzione del contratto. Avrebbe guadagnato 10 milioni fino al 2026

Pogba, ecco che cosa può accadere nel rapporto con la Juventus. Ne scrive il Corriere dello Sport.

Questa situazione può comportare dei riflessi anche sul rapporto di lavoro con la Juventus. Già la sospensione cautelare, infatti, in base accordo collettivo siglato da Figc, Lega Serie A e Aic, può portare all’interruzione del pagamento dello stipendio. La Juve ha scelto una linea garantista e attenderà l’esito delle controanalisi. Non solo, in caso di conferma della positività e di squalifica, il club potrebbe anche optare per la risoluzione del contratto. Pogba, tra l’altro è più pagato della rosa, 8 milioni all’anno più 2 di bonus fino al 2026.

