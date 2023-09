Pistocchi e i casi Chiesa e Politano: «Chi non è abile per la Nazionale, dovrebbe saltare il turno di Serie A»

Propone una modifica del regolamento: «Chiesa e Politano non abili per la Nazionale, tra i migliori della Juve e del Napoli 4 giorni dopo»

Maurizio Pistocchi su Twitter (o X) esprime un giudizio condivisibile sui calciatori che lasciano il ritiro della Nazionale e improvvisamente risorgono pochi giorni dopo con prestazioni scintillanti. È stato il caso di Chiesa e Politano infortunati per l’Italia e a mille con Juventus e Napoli.

Scrive Pistocchi:

Dopo aver visto #Chiesa e #Politano – non abili per la Nazionale, tra i migliori della #Juve e del #Napoli 4 gg dopo – sarebbe il caso di stabilire per regolamento che chi viene convocato in Nazionale e non risulta abile per infortunio non può disputare la successiva gara in campionato. O no?

Dopo aver visto #Chiesa e #Politano-non abili per la Nazionale, tra i migliori della #Juve e del #Napoli 4 gg dopo-sarebbe il caso di stabilire per regolamento che chi viene convocato in Nazionale e non risulta abile per infortunio non può disputare la successiva gara in… — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) September 17, 2023

Anche il Secolo XIX (oltre al Napolista) si era mostrato sorpreso per la resurrezione di Politano.

Due a zero e Ferraris in delirio, Genoa che controlla la partita e Napoli che annaspa. Garcia si aggrappa ai cambi e infatti a pareggiare i conti sono Raspadori e Politano, quest ultimo improvvisamente risorto dopo l’infortunio che gli aveva consentito di saltare la seconda gara con la Nazionale. Sul tiro di Raspadori, poi, Martinez, si fa un po sorprendere, anche se la botta è violenta e improvvisa.

Il Napolista nella pagella di Ilaria Puglia:

“Politano si scalda in modo insistente a bordo campo”, annunciano i telecronisti. E la domanda esplode improvvisa: “Ma non era infortunato?”. Invece Matteo, improvvisamente guarito, entra in campo come il salvatore della patria. E dopo aver perso palla anche lui con un controllo imbarazzante, si coordina come credo non abbia mai fatto in carriera e segna persino un gol. L’interrogativo sul suo infortunio misterioso, tuttavia, resta.

