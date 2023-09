«Osimhen resterà nel Napoli ancora a lungo» (Ceccarini)

A Radio Punto Nuovo il direttore di Tmw: «poi i contratti del Napoli sono sempre complicati e pieni zeppi di clausole»

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb:

«Gli accordi per il rinnovo di Osimhen sono stati presi, poi i contratti del Napoli sono sempre complicati e pieni zeppi di clausole. In linea di massima, l’intesa c’è: poi la notizia vera è che il nigeriano resta e resterà al Napoli ancora a lungo. Poi il rinnovo, certo, non esclude a priori la partenza il prossimo anno. Difatti Osimhen è un punto di forza importante».

Rinnovo Kvara? Ha ancora un contratto lungo questo ragazzo, quindi ogni cosa ha il suo tempo. Il Napoli non ha alcuna fretta, nessuno si aspettava il suo immediato exploit. Prima o poi si incontreranno per parlarne e bisognerà capire solo a che cifre si troverà l’intesa.

Problema Elmas? È un discorso molto diverso da quello di Demme, per esempio. Elmas è un calciatore importante per il Napoli e fa sempre comodo all’allenatore. Ha un contratto prossimo alla scadenza, ma sono sicuro che la dirigenza abbia già in mente il piano giusto da attuare. Poi le rotazioni dell’allenatore non credo siano influenzate da tutto ciò. Siamo solo ad inizio campionato».

