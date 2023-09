Osimhen: «Abbiamo studiato le ultime gare del Braga, sapevamo che sarebbe stato difficile»

La Uefa lo ha eletto man of the match: «Abbiamo giocato la partita nel modo giusto, creando tante occasioni e alla fine abbiamo vinto»

Le parole di Osimhen ai canali ufficiali Uefa dopo essere stato premiato come miglior calciatore della partita Braga-Napoli.

“È bello essere Man of the Match, ma la cosa più importante è aver conquistato i tre punti. Non è stato facile, sono felice che ce l’abbiamo fatto.

Sapevamo che il Braga avrebbe potuto metterci in difficoltà, abbiamo studiato le loro ultime gare e sapevamo che sarebbe stato complicato, soprattutto ad affrontarli in casa loro. Abbiamo giocato la partita nel modo giusto, creando tante occasioni per segnare e alla fine abbiamo vinto».

