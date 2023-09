Milan va avanti sul nuovo stadio a San Donato ma Scaroni non archivia San Siro

Presentata oggi una proposta di Variante Urbanistica per l’area denominata “San Francesco”. Scaroni: «L’ipotesi San Siro non è morta»

Il Milan fa sul serio per il nuovo stadio a San Donato Milanese. Con una nota pubblicata sul proprio sito, il club rossonero ha comunicato di aver presentato una proposta di Variante Urbanistica per l’area denominata “San Francesco”.

La proposta è un passaggio preliminare a un possibile successivo sviluppo del progetto. Si legge nella nota:

“Obiettivo della proposta è una valorizzazione significativa dell’area, che potrebbe così beneficiare di un suo sviluppo sostenibile integrato, grazie a una serie di interventi migliorativi di urbanizzazione […]. Per il nuovo stadio – il cui concept potrà essere presentato in una fase successiva dell’iter e non è dunque oggetto della documentazione presentata oggi – l’ipotesi progettuale prevede la costruzione di un impianto innovativo, sostenibile e multifunzionale, in grado di accogliere circa 70mila spettatori. Il progetto intende posizionarsi come il più sostenibile d’Italia e tra i più sostenibili d’Europa, attraverso l’ottenimento della certificazione LEED Gold, l’utilizzo di soluzioni ad alto risparmio energetico e di generazione di energia rinnovabile, ma anche all’implementazione di sistemi per il recupero delle acque“.

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha accolto con entusiasmo questo passo avanti anche se il progetto per rivitalizzare San Siro non è morto:

«Non siamo a dire ‘addio grazie’. L’ipotesi San Siro è più lontana ma non è morta. Avere un nuovo San Siro e lasciare in piedi anche il Meazza è inaccettabile, lo dice anche Sala. La posizione della sovrintendente è scomoda, anticipa che considera il secondo anello di valore architettonico e quindi non demolibile. Ha lasciato interdetti noi, l’Inter e il sindaco, quindi sta a lui vedere se riesce a rimuovere questo vincolo. Se ci dovesse riuscire si aprirebbe uno scenario per cui il progetto ora malaticcio, tornerebbe sano. Da parte nostra, però, andiamo avanti come dei treni sul progetto San Donato su cui abbiamo lavorato molto, con impiego di energie ed economico».

