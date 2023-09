Lotito e la stoccata alla Roma: «Io ho speso cento milioni, altri hanno preso giocatori solo in prestito»

All’Adnkronos se la prende anche con i tifosi giallorossi che hanno danneggiato le auto a Ciampino all’arrivo di Lukaku: «chi paga per quanto successo?».

Sul Corriere dello Sport le ultime esternazioni del presidente della Lazio, Claudio Lotito, all’Adnkronos che ieri ha lanciato diverse stoccatine alla Roma per quanto riguarda le spese effettuate sul mercato estivo ed ha anche accusato i tifosi giallorossi di aver danneggiato delle auto in sosta nella Capitale in occasione dell’arrivo di Lukaku a Ciampino.

A Lotito era stato chiesto un commento al post del sindaco di Roma, Gualtieri, che dava il benvenuto a Lukaku pubblicando una foto con l’attaccante belga («Benvenuto Romelu Lukaku, un altro grande arrivo nella Roma. Grazie alla famiglia Friedkin per l’ennesima dimostrazione di amore per la squadra e la nostra città»). Lotito ha risposto cercando di glissare, richiamando la sua carica di senatore:

«Da rappresentante delle istituzioni non credo opportuno dire tanto su questa cosa. Certo, ho letto le dichiarazioni, ma sulla foto preferisco non dire nulla, mi fermo qui».

Poi, l’attacco ai tifosi giallorossi e la domanda: chi pagherà i danni arrecati alle auto parcheggiate all’aeroporto? Così il presidente della Lazio:

«Invito a pensare ai danni causati dai tifosi della Roma. Chi paga per le auto danneggiate e per quanto successo?».

Lotito ha proseguito, parlando di mercato. Ha rivendicato di aver speso 100 milioni per gli acquisti a favore della squadra, mentre altri hanno preso solo giocatori in prestito.

«Io per la mia squadra ho speso cento milioni, sono quello che ha speso più di tutti senza ricevere alcun favoritismo per la mia posizione. Altri invece non hanno comprato nessuno, hanno preso giocatori solo in prestito».

Il riferimento è alla Roma e all’acquisto di Lukaku.

ilnapolista © riproduzione riservata