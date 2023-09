L’Italia di Spalletti è come quella di Mancini (La Stampa)

Non è più brutta e nemmeno, purtroppo, più bella questa di Skopje. Semplicemente è la fotografia di un panorama triste e desolato.

L’Italia di Spalletti è come quella di Mancini, scrive Paolo Brusorio per La Stampa. Ecco un estratto del commento di Nord Macedonia-Italia 1-1.

Più che un campo di patate il terreno sembra una palude e noi ci siamo lentamente affondati, passo dopo passo. Inciampo

dopo inciampo. Errore dopo errore. Il nostro calcio è questo, l’Italia avrebbe potuto anche vincere e sarebbe cambiata la classifica, dettaglio essenziale, non però il voto in grammatica. Non c’è Roberto Mancini in panchina e nemmeno la sua nazionale. Non è più brutta e nemmeno, purtroppo, più bella questa di Skopje. Semplicemente è la fotografia di un panorama triste e desolato.

