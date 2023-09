Lazio-Monza 1-1, ha ragione Sarri, la risalita sarà lunga

La Lazio non va oltre il pareggio contro il Monza di Palladino. Unica nota positiva il ritorno al gol di Immobile su rigore

«Vogliamo risalire, ma sarà un percorso lungo e non dobbiamo farci prendere dall’ansia», queste le profetiche parole del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, prima di scendere in campo contro il Monza. La Lazio infatti non riesce ad andare oltre il pareggio per 1-1 con la formazione di Palladino.

Primo punto e primo gol in trasferta per il Monza. Mentre la Lazio non partiva così male in campionato dal 2001

Partono forte i biancocelesti che al 12 trovano il vantaggio e il ritorno al gol di Ciro Immobile che la mette dentro su rigore. Ciurria in area stende Zaccagni, l’arbitro indica il dischetto.

Come riportato da Opta con questa rete il numero 17 ha raggiunto le 250 partecipazioni attive (201 gol, 49 assist) nei big 5 tornei europei. Non solo, dal 2012/13 è il 1° italiano a riuscirci, nonché l’8° giocatore a toccare questa quota con Messi, Ronaldo, Lewandowski, Suárez, Benzema, Kane e Salah. Super.

Dopo appena mezz’ora il pareggio del Monza con rete di Gagliardini. Cross rasoterra di Ciurria, contrasto tra Kyriakopoulos e Patric, il pallone passa e Gagliardini insacca da pochi passi dalla porta. La scalata della classifica, ha ragione Sarri, sarà lunga, Lazio è solo 15esima in classifica con 4 punti rimediati in 5 partite, di cui 3 glieli ha regalati il Napoli

Al triplice fischio la squadra, guidata da Immobile e Luis Alberto, si è avvicinata alla Nord per ringraziare i tifosi per il sostegno ma anche per scusarsi dopo una prova al di sotto di ogni aspettativa. Come risposta, però, ha ricevuto fischi assordati e un messaggio ben chiaro: “Tirate fuori le palle”. Poi il confronto sotto la Curva, concluso con un “forza Lazio alè”, sperando che la prossima sfida, ancora casalina contro il Torino, possa essere quella della svolta. “Bisogna vincere”, urlano i tifosi mentre i giocatori rientrano negli spogliatoi.

