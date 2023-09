La musichetta della Champions farà tornare Kvara e Osimhen protagonisti (Gazzetta)

Una delle coppie più belle e competitive a livello internazionale. Non a caso sono tra i trenta del Pallone d’oro

Il Napoli torna in Champions dopo la storica stagione dello scorso anno (quarti di finale). Prima partita contro i non irresistibili portoghesi del Braga lo scorso anno sconfitti 0-4 in casa dalla Fiorentina di Italiano. Quale migliore occasione per cambiare passo e conquistare una vittoria che servirebbe anche al morale?

Scrive la Gazzetta:

Ci sono serate particolari, e quando viene suonata la famosa musichetta della Champions i giocatori si trasformano. E i campioni, perché tali sono Kvara e Osimhen, diventano protagonisti assoluti. Il Napoli stasera ha bisogno delle sue stelle splendenti per riscoprire il proprio Dna internazionale e far sognare una città.

E l’allenatore francese sente l’odore di grande prestazione e si aspetta che i suoi gioielli possano tornare a risplendere.

Serve ritrovare la connessione. Quella che ha fatto diventare sui campi d’Italia e d’Europa Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia una delle coppie più belle e competitive a livello internazionale. Non a caso sono i due giocatori del Napoli entrati nella lista ristretta dei trenta candidati al Pallone d’oro.

