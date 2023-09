La Gazzetta non molla Lukaku: «Avete visto che Vlahovic è meglio?»

Dopo il processo dell’estate al “traditore” ecco la fase “ve l’avevamo detto”: “le nostre perplessità sullo scambio non erano campate in aria”

Ad un certo punto Lukaku pensava di essere uscito dal tunnel. La Gazzetta, dopo un’intera estate a scarnificare tutta la sua carriera, l’economia familiare e persino gli affetti, per dimostrare quanto fosse un traditore per giunta sopravvalutato, s’era appacciata. Il passaggio alla Roma aveva disinnescato il furore per il “buco” preso dal Corriere dello Sport sulla trattativa con la Juventus. E invece… rieccoci qua.

Alla Gazzetta le cose se le segnano al dito, e non dimenticano. Per cui dopo quattro giornate e quattro gol di Dusan Vlahovic ecco il pezzo dell’ennesimo rinfaccio. Il titolo è

Vlahovic boom, alla faccia dello scambio con Lukaku

ma il senso è: avete visto? Ve lo avevamo detto noi…

“Il rendimento del serbo è la risposta più chiara e netta a chi spingeva per l’arrivo di Lukaku nella prima linea di Allegri“, scrive la Gazzetta.

“Visti i primi responsi, c’è un’immediata evidenza: tutte le perplessità sollevate sull’eclatante affare non soltanto dal nostro giornale, ma anche dalla stragrande maggioranza dei sostenitori bianconeri, non erano poi campate in aria. Lukaku al posto di Vlahovic avrebbe avuto del clamoroso, visti i nomi in ballo, ma anche a freddo si intuiva che era uno scambio sbilanciato”.

“Vlahovic continua a giocare e a segnare nella Juve”, “e Lukaku? Si è sistemato, accolto con tutti gli onori, alla Roma: ieri si è sbloccato”. E chi ha vinto alla fine? La Gazzetta, chiaro no? Sempre che sia finita qui.

