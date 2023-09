La ferocia di Spalletti si è manifestata nell’esclusione di Immobile (Repubblica)

Lo ha sostituito Raspadori falso nove, è stata una valutazione tattica: svuotare l’area per favorire le devastanti incursioni di Frattesi

Italia-Ucraina 2-1

Come aveva promesso, Spalletti è stato ferocissimo nelle scelte. La ferocia si è manifestata soprattutto nell’esclusione del capitano Immobile, che pure aveva segnato a Skopje e che era stato appena acclamato leader del gruppo. Lo ha sostituito Raspadori in qualità di falso nove e si è trattato di un’evidente valutazione tattica: svuotare l’area, in gergo, era il compito assegnato all’attaccante del Napoli dal suo ex allenatore. La mossa ha favorito sia le devastanti incursioni di Frattesi — quarto interista su 11, in aggiunta a Bastoni, Dimarco e Barella, un po’ trattenuto per compensare le avanzate del compagno — sia i cambi digioco di Zaniolo a destra e i tagli di Zaccagni a sinistra: opaco sabato scorso, il romanista si è tecnicamente redento.

