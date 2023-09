Juventus, nella famiglia Agnelli c’è chi invita John Elkann a non mettere più un euro (Tuttosport)

Fra i rami meno visibili della famiglia, c’è chi mugugna sui costi esagerati del “giocattolo”. Ma lui – scrive Tuttosport – non ha intenzione di vendere

John Elkann non vuole vendere la Juventus. È emerso ieri in una dichiarazione ufficiale e oggi su Tuttosport Guido Vaciago lo ribadisce, sottolineando però tutti i dubbi di Elkann.

È vero, John Elkann non è esattamente entusiasta delle condizioni economico-finanziarie del club e lo testimonia in modo lampante la scelta di un gruppo di amministratori molto attenti per rifondare il gruppo dirigente che si era dimesso, Andrea Agnelli in primis, dopo l’aggressiva inchiesta della Procura di Torino (che non era titolata a indagare, ma questa è un’altra

storia). È vero, anche fra i rami meno visibili della famiglia, c’è chi mugugna sui costi esagerati del “giocattolo” e invita calorosamente John a non metterci più un euro. È perfino vero che, considerando un orizzonte di lungo termine, John possa essersi interrogato sul business del calcio e la sua insostenibilità.

Ma la cessione della Juventus non è un’idea che finora ha preso in esame.

